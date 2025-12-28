‘청년 머무는 도시’ 강화군, 활력 방안 로드맵 완성

인천 강화군이 인구 감소에 따른 소멸위기를 극복하고, 청년이 머무를 수 있는 정주 기반을 체계적으로 확충한다는 방침이다. 강화군은 최근 ‘청년인구 활력 방안 수립 연구용역 최종 보고회’를 개최해 중장기적 로드맵을 제시했다고 28일 밝혔다.

이번에 비전·추진 전략을 비롯해 △청년리더 육성 및 활동 거점 조성 △맞춤형 창업 지원 △정주여건 개선 방안 등에 대해 설명했다. 특히 2028년까지 청년인구 감소세를 대폭 완화시키는 목표를 잡았다.

군은 용역에서 제시된 세부 이행계획, 보고회를 통해 나온 의견과 연구 결과의 보완·반영으로 내년도 사업 일정에 담아 추진할 계획이다. 또한 앞으로의 관련 사업들에 대해 주기적인 진행 상황 점검 및 성과 모니터링으로 정책 실효성과 지속성을 높여 나간다.

박용철 강화군수는 “청년이 떠나는 도시가 아닌 머무르고 돌아오는 강화를 만들기 위한 첫걸음을 뗐다”며 “일자리와 주거, 문화·여가를 두루 누릴 수 있는 환경을 만들기 위해 더욱 노력할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지