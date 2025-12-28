"연말 모임은 이제 집에서" 유통업계, 홈파티 맞춤 간편식 확대

2025년의 막바지에 접어들면서 가족, 친구들과 함께 한 해를 마무리하고 새해를 맞이하기 위한 연말 모임이 한창이다. 그러나 계속되는 물가 상승으로 인해 먹거리 가격도 함께 치솟으며 소비자들의 외식 비용에 대한 부담이 커지고 있다. 이에 소비자들은 연말 외식 지출을 점차 줄이는 추세다.

이러한 흐름 속에서 소비자들은 외식 대신 비교적 합리적인 비용으로 즐길 수 있는 ‘홈파티’를 선택해 연말 모임을 이어가고 있다. 홈파티 특성상 손길이 많이 가는 복잡한 요리보다는 짧은 시간 안에 간편하게 조리할 수 있는 메뉴들이 식탁을 장식한다. 식품업계는 누구나 쉽게 준비할 수 있는 다양한 홈파티 레시피를 자사몰에 공유하는 등 연말 ‘홈파티족’을 겨냥한 마케팅을 진행하고 있다.

28일 유통업계에 따르면 사조대림은 이처럼 확대되는 홈파티 수요를 공략하기 위해 다채로운 간편식을 선보였다. 편의성은 물론, 높은 활용도와 맛까지 모두 갖춘 ‘일석삼조’의 제품으로 소비자의 눈길을 끌고 있다.

치킨은 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 홈파티 대표 메뉴다. 사조대림은 ‘프라이데이 치퀸’ 시리즈를 통해 다양한 형태의 치킨 간편식을 선보였다. 눈꽃처럼 흩날리는 시즈닝의 ‘프라이데이 눈꽃치퀸’과 한국인의 입맛에 맞춘 ‘프라이데이 양념치퀸’ 등으로 라인업을 구성했다. 이번에 출시한 신제품 ‘프라이데이 케이준 치퀸텐더’는 튀김 옷에 케이준 시즈닝을 입혀 바삭한 식감과 매콤한 풍미를 동시에 갖췄다. 100% 국내산 닭 안심 통살을 사용해 부드러운 식감을 살렸다.

홈파티 핑거푸드 재료가 고민이라면 사조대림 ‘로얄크랩’은 효과적인 선택지가 될 수 있다. 로얄크랩은 붉은 대게 살을 원료로 사용해 풍미를 강화한 프리미엄급 맛살로, 국내 최초로 게다리살 형태를 구현해 부드러운 식감을 완성했다. 맛살은 깔끔한 맛이 특징으로 다른 식재료와 궁합이 좋아 다양한 레시피에 활용된다. 핑거푸드인 유부초밥, 샌드위치 등을 보다 풍성하게 구성해 준다. 여기에 사조대림 제품끼리 조합은 한층 더 뛰어난 맛을 구현한다. 사조참치와 로얄크랩을 조합한 샌드위치, 로얄크랩에 해표 참기름을 곁들인 유부초밥 등은 간단한 조합만으로도 풍성한 맛을 내 홈파티 메뉴로 제격이다.

식사 이후 OTT 시청이나 가벼운 대화를 즐기는 시간에는 부담이 없는 간단한 간식으로 ‘사조팝콘’을 제안한다. 사조팝콘은 오랜 시간 소비자들에게 꾸준히 사랑받아온 전자레인지 조리용 팝콘으로, 약 3분간 조리하면 집에서도 극장에서 즐기던 따뜻하고 풍부한 맛을 그대로 구현할 수 있다. 바삭한 식감과 고소한 풍미는 그대로 유지하면서 트랜스지방을 배제해 일상 간식으로 부담이 없는 점이 특징이다. 또한 달콤한 맛, 버터 맛, 캬라멜 맛 등 다양한 맛으로 구성해 소비자 취향에 따라 선택지를 넓혔다.

