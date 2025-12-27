박상민 "가짜 박상민 내 행세로 몇십억 벌어…벌금은 700만원"

가수 박상민이 가짜 박상민이 자기 행세를 하고 다니며 수십억원을 벌었다고 했다.

박상민은 26일 유튜브 채널 '김현욱의 뉴스 말고 한잔해'에 나와 가짜 박상민에 대한 얘기를 했다.

박상민은 "전영록 형님부터 시작해서 여러 선배님들한테 전화가 왔다. '너 싸가지가 없어졌다. 형 보고 인사도 안 하냐'고 하더라. '아는 체도 안 하고 가냐'는 거다. 난 거기에 없었는데"라고 말했다.

이어 "하루는 조카가 사진을 찍어서 보내줬따. '삼촌 이런 곳도 출연하냐'고 하더라. 사진을 보는데 '박상민 전격 출연'이더라. 다 박상민이었다"고 했다.

박상민은 처음엔 나도 이미테이션 가수가 생겼다는 생각에 기분이 좋았지만 점차 상황이 심각하다는 걸 알게 됐다고 했다.

그는 "어떤 사람이 '어제 신촌 거기서 봤는데' 하더라. 난 간 적이 없는데. 환갑잔치부터 말도 안 되는 축제에 다 갔더라. 결국 가짜 박상민을 대면했다. '먹고 살려고 그랬다. 이제 안 하겠다'고 하더라. 그런데 안 하긴 더 하더라"고 말했다.

박상민은 4년 간 참다가 결국 법에 호소했다고 했다.

그는 "검찰에 대질을 하러 갔다. 신분증 교환하고 올라가는데 직원분이 '어, 박상민씨 아까 올라가셨는데' 하더라. 그날도 똑같이 하고 온 거다. 이런 판례가 없어서 벌금 700만원 나온 게 다였다. 걘 몇십억원을 벌었다"고 말했다.

박상민은 "가짜 박상민이 선처를 호소하다가도 정작 배 째라는 식으로 나오더라. 사람들이 민사 소송 걸어서 박살 내라고 했는데 못하겠더라. 너무 힘들었다"고 했다.

