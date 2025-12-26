‘셀프 조사’ 부인한 쿠팡 “정부와 긴밀 협력해 진행한 조사”

쿠팡은 26일 “쿠팡의 조사는 ‘자체 조사’가 아니었으며, 정부의 지시에 따라 몇 주간에 걸쳐 매일 정부와 긴밀히 협력하며 진행한 조사였다”고 밝혔다.

쿠팡 고객 3370만명의 계정 정보가 유출된 사태와 관련해 민관합동조사단 조사와 경찰 수사가 진행 중인 가운데, 쿠팡은 전날 “유출자가 외부로 전송한 데이터는 없다”는 내용의 자체 조사 결과를 밝혀 논란이 일고 있다.

쿠팡은 이날 입장문을 내고 “정부의 감독 없이 독자적으로 조사했다는 잘못된 주장이 계속 제기되면서 불필요한 불안감이 조성되고 있다”며 ‘셀프 조사’ 논란에 선을 그었다. 이어 “이에 이번 데이터 유출 사건이 국민 여러분께 큰 우려를 끼친 만큼, 정부와의 공조 과정에 대한 사실을 명확히 밝히고자 한다”고 말했다.

쿠팡에 따르면 이달 1일 쿠팡은 정부와 만나 전폭적으로 협력하기로 약속했고, 2일 쿠팡은 정부로부터 유출 사고에 대한 공식적인 공문을 받았다.

이후 쿠팡은 수주간 거의 매일 정부와 협력해 유출자를 추적·접촉하며 조사에 참여했다. 정부의 지시에 따라 유출자의 완전한 자백을 확보했고, 유출에 사용된 모든 기기를 회수해 유출된 고객 정보와 관련한 주요 사실도 파악했다는 것이 쿠팡의 주장이다. 또한 정보 유출자로부터 알게 된 새로운 사실, 진술서, 장비 등을 받은 즉시 정부에 제출했다.

쿠팡에 따르면 지난 9일 정부는 쿠팡 측에 유출자와 접촉할 것을 제안했고, 14일 쿠팡은 유출자를 처음 만난 뒤 해당 사실을 정부에 보고했다. 16일에는 정부 지시에 따라 유출자의 데스크톱과 하드 드라이브를 1차 회수해 정부에 제공했다. 이어 정부는 추가 기기 확보를 요청했고, 쿠팡은 18일 인근 하천에서 유출자의 맥북 에어 노트북을 회수했다.

쿠팡은 정부 지침에 따라 포렌식 팀을 투입해 물증을 확보하고, 증거를 문서화한 뒤 노트북을 정부에 인계했다. 21일 정부는 하드 드라이브와 노트북, 지문 날인이 포함된 진술서 3건을 경찰에 제출하는 것을 허가했다.

다만 정부는 전날 “일방적인 주장일 뿐”이라며 쿠팡의 기습 발표를 비판했고, 경찰은 쿠팡 발표 내용의 사실 여부를 확인 중이다.

소비자 단체도 반발했다. 한국소비자단체협의회(협의회)는 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 성명서를 내고 “쿠팡의 조사는 국가 수사체계를 무시하고 증거 인멸의 우려까지 있는 행위로서 납득할 수 없다”며 “쿠팡에 대해 영업정지를 비롯한 가장 높은 수준의 제재가 필요하다”고 했다.

다음은 쿠팡측이 밝힌 유출 정보 회수를 위한 정부와의 공조 진행 과정. 12월 1일: 쿠팡, 정부와 만나 전폭적으로 협력하기로 약속 12월 2일: 쿠팡은 유출 사고에 대해 정부로부터 공식 공문을 받음 12월 9일: 정부가 쿠팡이 유출자와 직접 접촉할 것을 제안 12월 14일: 쿠팡이 유출자와 1차 대면했고 이를 정부에 보고 12월 16일: 유출자 기기(데스크탑의 하드드라이브) 회수 사실을 정부에 보고 12월 17일: 유출자 기기(데스크탑의 하드드라이브) 및 유출자 진술서를 정부에 전달했고, 정부는 제출된 자료 검토 시작한 것으로 이해함 12월 18일: 유출자 추가 기기(노트북)를 하천에서 인양하여 정부에 전달했고, 정부가 추가적으로 기존에 서명된 모든 문서에서 지문 날인을 요청해 쿠팡은 이를 이행함 12월 21일: 정부가 모든 증거(진술서, 노트북, 하드드라이브)를 경찰에 제출하도록 했고, 쿠팡은 포렌식 조사를 위해 경찰에 유출자 기기 제공 12월 23일: 정부에 관련 경과에 대한 상세보고서 제출 및 보고 12월 25일: 조사 결과 고객 공지 12월 26일: 정부에 조사 결과 다시 브리핑

