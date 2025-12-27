김제 온천지구에 관광호텔 조성…‘체류형 관광거점’ 새 전기

전북도와 김제시, 호텔업체가 전북 김제 온천지구에 체류형 관광호텔 시설을 확충해 지역 관광 경쟁력 강화에 나선다.

전북도는 26일 도청 회의실에서 김제시, 베스트웨스턴플러스 김제호텔과 김제 온천지구 관광숙박시설 개발 사업을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다.

26일 전북도청에서 열린 베스트웨스턴플러스 호텔 김제 온천지구 관광숙박시설 개발사업 투자협약식에서 김관영 도지사와 김해영 베스트웨스턴플러스 김제호텔 대표이사, 정성주 김제시장(왼쪽부터)가 호텔 조감도를 들고 기념 촬영하고 있다. 전북도 제공

협약에 따라 전북도와 김제시는 인·허가 등 행정절차 지원과 관련 조례에 따른 투자 보조금 지급을 담당하며, 베스트웨스턴플러스는 투자 계획에 따른 호텔 건립과 운영을 맡는다.

베스트웨스턴플러스는 김제시 상동동 스파힐스 골프장 인근 김제온천관광지 내 숙박시설 용지(9164㎡)에 총 365억원을 투자해 지하 1층, 지상 7층 규모의 3성급 호텔을 건립한다. 호텔은 101실 규모로, 2028년 3월 개관을 목표로 하고 있다.

신규 호텔에는 객실 외에도 연회장과 수영장, 피트니스센터, 카페 등 다양한 부대시설이 들어설 예정이어서 숙박을 넘어 장기 체류와 단체 관광객 수요까지 수용할 수 있는 기반을 갖추게 된다. 이를 통해 김제 온천지구는 머무는 관광이 가능한 체류형 관광지로 한 단계 도약할 것으로 기대된다.

전북는 이번 관광숙박시설 조성이 김제 온천지구의 체류시간을 늘리고, 온천·관광·행사를 연계한 복합 관광 활성화로 이어질 것으로 보고 있다. 특히 국제행사와 대형 이벤트 개최 시 안정적인 숙박 수요 대응이 가능해져 지역 관광산업 전반에 긍정적인 파급효과가 있을 것으로 기대한다.

김관영 전북도지사는 “이번 협약은 김제 온천지구를 체류형 관광지로 육성하기 위한 중요한 전환점”이라며 “지자체와 민간이 협력해 관광객이 머무르고 소비하는 관광 생태계를 만들 것”이라고 말했다.

