천하람 “민주당, 통일교 특검 받는 척 사기 치는 거 아니냐”

‘통일교 특별검사법(특검법’)을 국민의힘과 공동발의한 개혁신당 천하람 원내대표가 26일 통일교 특검을 추진 중인 더불어민주당을 향해 “받는 척해놓고 국민에 사기 치는 거 아니냐는 얘기가 나온다”고 지적했다. 민주당 정청래 대표는 이날 기자회견에서 통일교 특검에 대해 “가장 이른 시일 내에 속도감 있게 처리하겠다”고 했다.

천 원내대표는 이날 BBS ‘금태섭의 아침저널’ 라디오에 출연해 민주사회를 위한 변호사모임(민변)에 특검 후보 추천권을 주는 방식을 검토 중인 민주당을 두고 “민변은 변호사 전체를 대표하는 집단도 아닌데 이야기하는 건 적절하지 않다”며 “계속해서 민주당이 수용하기 어려운 이야기들을 계속하게 되면 저부터 ‘소나기 피하려고 (특검) 받는 척은 해놓고 시간 끌기 침대축구 들어가려고 하는 거 아니냐, 받는다는 게 국민한테 사기 치는 거 아니냐’라는 이야기가 나올 수밖에 없다”고 말했다.

천 원내대표는 또 “민주당이 이렇게 방어적으로 나오는 걸 보면 생각보다 광범위하게 민주당 구성원들이 로비를 받았나라는 의심이 들 수밖에 없다”며 “결국 이재명 대통령하고도 관련이 있나 (싶다)”고 했다.

국민의힘도 민주당을 향해 재차 신속한 통일교 특검 추진을 촉구했다.

박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 “정 대표는 특검 찬성 여론이 높다는 점을 의식해서 속도감 있는 추진 시늉만 하고 있을 뿐, 실상은 특검 후보 추천 방식 등 무리한 요구와 야당에 대한 책임 전가로 시간만 질질 끌고 있다”고 지적했다.

박 수석대변인은 “헌법재판소나 친여 성향의 민변 등에 추천권을 맡기자는 민주당의 주장은, 추천 주체만 바꾼 면책용 특검이라는 의심을 지울 수 없다”며 “피의자가 검사를 고르겠다는 것은 특검하지 말자는 말과 다르지 않다”고 했다. 이어 “정 대표가 말한 ‘속도감 있는 추진’ 의사가 사실이라면, 더 이상 조건을 달거나 추천 방식을 흔들며 시간을 끌지 말라”고 압박했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지