환율, 1,450원대 초반으로 소폭 상승…당국 개입 여파 지속 주목

26일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 22.19포인트(0.54%) 오른 4,130.81에 거래되고 있다. 2025.12.26

원/달러 환율은 외환당국의 고강도 개입으로 급락한 다음 거래일인 26일 소폭 상승해 1,450원대 초반에서 움직이고 있다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 9시 5분 현재 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준) 보다 2.4원 오른 1,452.2원이다.



환율은 0.1원 오른 1,449.9원에 개장했다.



이번 주 초 1,480원대로 치솟았던 환율은 24일 개장 직후 외환당국의 고강도 구두개입 메시지에 1,440원대로 급락했다.



정부는 서학개미 국내 주식 시장 복귀와 환 헤지, 기업의 해외 자회사 배당금 유입을 유도하기 위한 정책도 동시다발로 내놨다.



국민연금의 전략적 환 헤지를 통한 대규모 달러 매도가 본격화할 수 있다는 관측도 계속되고 있다.



뉴욕증시는 연말 '산타 랠리' 기대감 속에 호조를 보였다.



성탄절 휴장을 앞둔 지난 24일 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 상승 마감했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 전장보다 22.26포인트(0.32%) 오른 6,932.05에 마감해 종가 기준 사상 최고치를 갈아치웠다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.08% 오른 97.983이다.



엔/달러 환율은 0.34엔 오른 156.27엔이다. 같은 시각 원/엔 재정환율은 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 1.72원 내린 929.16원이다.

