경주시, 자활 분야 대통령 표창 수상

경북 경주시가 보건복지부 주관 ‘2025년 자활분야 우수 지자체 포상’에서 대통령 표창을 수상(사진)했다. 전국 17개 광역자치단체와 226개 기초자치단체 가운데 유일하게 선정됐다.

25일 경주시에 따르면 이번 평가는 보건복지부가 전국 광역?기초자치단체를 대상으로 정량평가와 정성평가를 병행해 실시했다. 정량평가에서는 자활근로 참여자 확보 및 자활성공률을 비롯해 자산형성통장 가입자 저축률과 유지율, 자활기금 집행 실적, 자활기업 구매율 등을, 정성평가에서는 지자체 특화사업 추진 성과 및 자산형성통장 홍보 실적 등을 반영했다.경주시는 탄소중립 혁신 모델인 ‘다회용기 제작소’ 개소를 통해 자원순환 촉진과 탄소 감축에 기여한 점에서 높은 평가를 받았다. 또 자활기금의 건전한 재정 구조를 확립하고, 관계 기관과의 협력을 통해 자활사업 기반을 조성한 성과도 긍정적으로 평가됐다.

경주시는 기후에너지환경부가 주관한 ‘2025년도 배출업소 환경관리실태평가’에서 첫 수상의 영예를 안았고 경북도 주관 ‘경북환경대상 최우수상’과 ‘배출업소 환경관리실태평가 최우수상’을 연이어 수상했다. 경북도가 주최한 ‘2025년 저출생 극복 우수 시군 평가’에서 최우수상을 받기도 했다.

주낙영 경주시장은 “앞으로도 시민의 일상 속에서 변화를 체감할 수 있는 현장 중심의 행정을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지