서구의회 이영철 의원, 인천시교육청 ‘2025 학부모 정책 표창’

인천 서구의회는 이영철 의원(당하·마전·오류왕길·청라3동)이 ‘2025 학부모 정책 표창장’을 받았다고 25일 밝혔다. 수여자는 도성훈 인천시교육감으로 지난 23일 인천시교육청 학부모 정책 유공자 표창 전수식에서 이뤄졌다.

이 의원은 2023년 4월부터 3년 연속 서구 당하초 운영위원장으로 활동하며 봉사에 나섰다. 지난 2년간 운영위 회의에 100% 참석, 학교 커리큘럼·급식 운영 방향성 등 핵심 사안을 심의하며 합리적 대안 제시에도 앞장섰다. 여기에 학교·지역사회·행정기관 간 유기적 협력체계를 구축했다.

이 의원은 “학교 현안 해결 과정에서 투명성과 합리성을 최우선적으로 확보하고자 했다”며 “향후에도 구의원으로 관내 교육권과 학습권 제고를 위한 제도적 장치 마련에 힘쓰겠다”고 말했다.

이 의원은 지난 1일 ㈔한국환경정보연구센터 평가에서 ‘수도권매립지 직매립 방지 조례’ 등의 공로를 인정받아 ‘2025 전국지방의회 친환경 최우수 의원’으로 선정된 바 있다. 최근 ‘더불어민주당 지방의회 우수조례 경진대회 최우수상’을 거머쥐었다.

