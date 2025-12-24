도피 2년 만에 체포…‘마약 혐의’ 남양유업 외손녀 황하나 입국 [사건수첩]

남양유업 창업주의 외손녀로 마약 투약 혐의를 받는 황하나(37)씨가 경찰에 체포돼 2년 만에 입국했다. 황씨는 2023년 7월 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 타인 2명에게 주사기를 이용해 투약한 혐의를 받는다. 해당 사건으로 자신이 수사 대상에 오르자 같은 해 12월 태국으로 도피했다.

황하나씨가 2019년 4월 필로폰 등 마약을 투약한 혐의로 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 경기 수원남부경찰서를 나서고 있다. 연합뉴스

경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 황씨를 체포해 조사 중이라고 24일 밝혔다.

황씨는 최근 변호사를 통해 경찰에 자진 출석하겠다는 의사를 밝혔고, 캄보디아 현지에서 경찰과 동행해 귀국하면서 국적기 안에서 미리 발부된 체포영장 집행에 응했다. 이날 오전 7시50분 인천국제공항을 통해 입국한 뒤에는 과천경찰서로 이송된 것으로 전해졌다.



경찰은 황씨의 해외도주로 수사를 더는 진행하지 못하게 된 상황에서 지난해 5월 인터폴에 ‘청색수배(소재파악)’를 요청했고 여권 무효화 조치에 나섰다.

이후 황씨는 불상의 방법으로 캄보디아로 밀입국해 지내 온 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “캄보디아 이민청에 확인한 결과, 황씨의 입국 사실이 확인되지 않아 밀입국한 것으로 추정된다”고 설명했다.

황씨의 근황은 그동안 일부 연예매체를 통해 간간이 다뤄졌다. 지난 10월에는 범죄단지 소식과 묶여 캄보디아에서 호화로운 생활을 하고 있다는 보도가 나왔다.

황씨는 2015년 5∼9월 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 이듬해에는 집행유예 기간에 재차 마약을 투약한 혐의로 기소돼 징역 1년8개월을 받았다.

이어 고(故) 이선균씨가 연루된 사건 수사 과정에서도 2023년 마약을 투약한 혐의로 지난해 입건된 바 있다. 다만 경찰은 이번 체포가 이선균씨 사건과 관련이 없고, 황씨 역시 해당 사건에서 혐의없음 처분을 받았다고 밝혔다.

황씨는 남양유업 창업주 손녀라는 사실과 가수 겸 배우 박유천의 전 연인으로 이목을 끌어왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지