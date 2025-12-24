‘90% 할인’ 알리·테무 상품, 전부 짝퉁

알리익스프레스, 테무 등 중국계 해외 온라인플랫폼에서 초저가로 판매 중인 일부 제품을 점검한 결과 모두 위조품으로 확인됐다.

서울시는 해외 플랫폼에서 판매 중인 8개 브랜드 10개 제품을 대상으로 국가공인시험기관인 KATRI(카트리) 시험연구원에 분석을 의뢰했다고 24일 밝혔다.



시에 따르면 점검대상은 화장품 5개, 주방용품 3개, 소형가전 1개, 패션잡화 1개다. 해당 제품들은 정상가보다 평균 65%, 최대 91% 낮은 가격에 판매되고 있었다. 조사결과 화장품(향수 2개, 화장품 3개)은 모두 용기 디자인과 색상이 정품과 다르고 로고 위치와 표시사항도 일치하지 않았다. 향수 2개 제품은 향이, 화장품은 성분구성이 정품과 달랐다. 주방용품(수세미 1개, 정수기 1개, 정수 필터 1개)도 모두 정품과 불일치했다.



소형가전(헤드폰)도 제품 색상과 로고 폰트 등 세부 디자인이 정품과 차이를 보였다. 패션잡화(휴대폰 케이스)도 정품과 일치하지 않았다. 정품 라벨이 없었고, 색상·디자인·저작권 표시 문구 폰트도 정품과 달랐다.

