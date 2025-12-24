성탄절 지나 ‘올겨울 최강 한파’ 온다 [오늘날씨]

크리스마스이브인 24일까지 전국에 비와 눈이 내린 뒤, 북서쪽에서 강한 찬 공기가 유입되며 본격적인 한파가 찾아올 전망이다.

기온이 최대 10도 가까이 급락하며 올겨울 최저 수준의 추위가 나타날 것으로 보인다. 뉴시스 자료사진

크리스마스 다음날인 26일에는 서울의 아침 기온이 영하 12도까지 떨어져 올겨울 들어 가장 강한 추위가 예상된다.

기상청에 따르면 24일 새벽까지는 충청권과 남부지방을 중심으로 비 또는 눈이 내리겠고, 경상권 동부는 아침까지, 제주도는 오후까지 강수가 이어지는 곳이 있겠다.

이후 강수는 차차 그치지만, 그 뒤를 이어 북서쪽에서 영하 35도 안팎의 매우 찬 공기가 한반도로 밀려들 것으로 보인다.

성탄절인 25일 아침 최저기온은 영하 7도에서 영상 3도 사이로, 전국 대부분 지역이 영하권에 들겠다.

여기에 강한 바람까지 더해지면서 체감온도는 실제 기온보다 크게 낮아질 전망이며, 한파주의보가 발표될 가능성도 있다.

26일에는 전날보다 기온이 최대 10도 가까이 급락하며 올겨울 최저 수준의 추위가 나타날 것으로 보인다.

서울의 아침 최저기온은 영하 12도, 경기 북부 지역은 영하 16도까지 내려갈 전망이다. 기상청은 25일 밤사이 복사냉각이 강화되면서 이번 주 중 가장 낮은 기온이 기록될 가능성이 크다고 보고 있다.

