“민심 역행” 반발에도… 국힘 ‘당심 70%룰’ 굳히나

국민의힘 지방선거기획단이 내년 6·3 지방선거에서 ‘당심 70%·민심 30%’ 경선룰을 반영하는 방안을 지도부에 공식 보고하기로 했다. 민심에 역행한다는 당 안팎의 논란에도 당심 반영 비중을 높이는 기존 결정을 유지하기로 한 것이다. 다만 기획단의 결정 자체는 구속력이 없고 최고위원회의 논의를 거쳐 확정된다.

기획단은 23일 국회에서 마지막 전체회의를 열고 지방선거 공직후보자 선출을 위한 경선룰을 현행 ‘당원투표 50%·여론조사 50%’에서 ‘당원투표 70%·여론조사 30%’로 바꾸는 방안을 당 지도부에 권고하기로 결정했다.

국민의힘 나경원 지방선거 총괄기획단 위원장과 위원들이 23일 국회에서 열린 지선 총괄기획단 전체 회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

기획단 단장인 나경원 의원은 “70%대 30%로 진행해야 한다는 의견도, 50%씩 반영해야 한다는 말씀도 있었다”며 “소수의견까지 담아 보고하면 최고위원회에서 결정하는 것으로 했다”고 설명했다. 나 의원은 “당내 권력 지형의 유불리에 대해선 저희가 논의하는 것보단 지도부가 결정하도록 했다”고 덧붙였다.

기획단은 또 이번 지방선거의 청년 인재 영입을 위한 제도를 마련하기로 했다. 구체적으로는 35세 이하, 36∼40세, 41∼45세에 각각 득표율의 60%, 50%, 40%의 가산점을 부여한다. 기초자치단체장과 광역·기초의원의 경우 3선 이상 지원자에게 ‘페널티’를 부과하는 방안도 당에 권고하기로 했다.

