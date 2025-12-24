[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 24일 (수요일) 크리스마스 이브! 새로운 인연 만날 수 있는 이 띠는

96년생: 자기 도취에 빠지지 말자. 84년생: 현재 일은 성급하게 결정하지 마라. 72년생: 한번 정한 계획은 변화하지 말자. 60년생: 마음을 넓게 먹고 매사에 임하라. 48년생: 현재 하는 일에 전념하자. 36년생: 자리를 옮기는 것이 좋치않다.

97년생: 화가 굴러 복이 되는 운세다. 85년생: 서남방에서 귀인을 만나 즐거운 운세다. 73년생: 자신의 능력을 타인이 인정한다. 61년생: 약속을 지키는자가 성공한다. 49년생: 어려움도 쉽게 극복해나갈 수 있다. 37년생: 관망하는 자세로 임하라.

98년생: 목적한 바에 대해 다시 인식하자. 86년생: 가는 곳마다 행운이 따른다. 74년생: 경거망동하는 일은 삼가라. 62년생: 상가나 건물매매는 동서방으로 추진하세요. 52년생: 경쟁하지 말고 허허실실 작전으로 가자. 38년생: 부상이나 건강에 조심할 때이다.

99년생: 가까운 사람과 금전문제로 다툴 수 있다. 87년생: 즉흥적인 발상은 손해 부른다. 75년생: 직접 부딪히는 것을 피하라. 63년생: 다가올 일을 대비해야 한다. 51년생: 노력과 열정에 만족할 줄 알자. 39년생: 상대방의 입장을 무시해서는 곤란하다.

00년생 기회 있을 때 챙겨두라. 88년생: 서류곤계에 확인하고 또 확인하라. 76년생: 성심껏 일하면 인정받는 운이다. 64년생: 눈앞에 있는 장벽이 사라진다. 52년생: 맹목적으로 전진하지 말자. 40년생: 내리막이 끝나고 오르막이다. 28년생: 적당히 시기를 맞춰 이동하자.

01년생 재정면에서 아직 벗어날 때가 아니다. 89년생: 아직은 변동운은 별로 좋지 않다. 77년생: 상대방에게 부담되는 선물은 금물. 65년생: 충동적인 구매로 인한 지출을 자제하자. 53년생: 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 41년생: 남의 말에 귀를 기울이 때이다. 29년생: 말을 무작정 믿었다가 손해본다.

02년생 싹만 자르지 말고 뿌리 채 뽑아야한다. 90년생: 모처럼 좋은 기회가 오니 놓치지 마라. 78년생: 생각지 않은 곳에서 인연을 만난다. 66년생: 과음을 삼가는 것이 좋겠다. 54년생: 여성은 잦은 외출을 삼가하자. 42년생: 문상 갈 일이 있다. 30년생: 상대에 따라 대응방법을 달리하자.

03년생 자신 이외는 아무도 믿지 마라. 91년생: 좀 더 활기차게 자신감을 가지고 일하라. 79년생: 충분히 생각한 후에 발설하자. 67년생: 현재의 운이 알차고 견실하다. 55년생: 몸에 이상이 생길 수 있다. 43년생: 평상시 건강에 주의할 운이다. 31년생: 건강에 적신호가 들어온다.

04년생 압력이 강하여 대인관계 충돌 피할 것. 92년생: 일진이 좋아 많은 이익이 들어온다. 80년생: 이성으로 몸과 마음이 괴롭다. 68년생: 애만 쓰고 수고한 보람은 적다. 56년생: 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하세요. 44년생: 선행한 후 결과를 바라지 말자. 32년생: 도움이 필요한 곳 외면하지 말 것

05년생 적극적으로 대처하면 승산이 있다. 93년생: 복이 넘치는 하루가 된다. 81년생: 상대방이 인정하지 않아 갑갑하다. 69년생: 남들에게 오해받을 수 말은 금물. 57년생: 준비가 부족 감당하기 힘들다. 45년생: 동서방위에는먼 여행하지 말것. 33년생: 현재 일은 정정당당하게 부딪치는 것이 좋다.

06년생 자신의 역량을 십분 발휘하는 운. 94년생: 작은 일이라도 소홀하지 마라. 82년생: 정직하게 답변하는 것이 현명하다. 70년생: 업무관계로 의견이 상충되는 일이 있다. 58년생: 만용을 부리는 일은 금해야 한다. 46년생: 맹목적으로 전진하는 건 좋지 않다. 34년생: 경험자를 찾는 것이 현명한 방법이다.

95년생: 동북방에서 뜻밖의 행운이 찾아든다. 83년생: 말이 많으면 실수도 많다. 71년생: 현재보다 훨씬 발전적인 수 있다. 59년생: 아파트 빌라 주택매매는 기쁨 정보를 접한다. 47년생: 투박한 것이라도 다듬어 보자. 35년생: 지혜로운 사람은 재운이 따라다닌다.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지