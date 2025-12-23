전현무, 차량 링거 논란에 "진료기록 증거 공개"

방송인 전현무가 과거 차량 내 링거 투약과 관련해 진료기록부를 공개했다.

전현무의 소속사 SM C&C는 "본 사안은 약 9년 전 의료 행위에 관한 내용으로, 당사자가 직접 병원을 방문해 기록을 발급 받는 절차가 필요했다"고 23일 밝혔다.

그러면서 "이로 인해 첫번째 입장에 이어 추가 입장을 전달하게 된 점 너른 양해를 부탁드린다. 전현무 의료 행위와 관련 아래와 같은 객관적인 증거 자료를 전달한다"고 설명했다.

소속사는 진료기록부와 해당 병원 수입금 통계 사본을 공개하며 "2016년 1월14일, 20일, 26일 병원에서 진료를 받았다는 사실이 증명된다"며 "진료기록부에는 진료 일시, 환자 성명, 상병, 증상 내용, 병원명칭 등 치료 관련 모든 기본 사항이 정확히 기재돼 있다"고 전했다.

이어 "위 진료일에 따른 의료기관 수입 금액과 진료비 수납 내역을 통해 해당 치료가 정식 진료에 따른 비용 처리였다는 점이 확인된다"며 "2016년 1월20일 수액 처치 후 사전에 의료진에게 안내받은 대로 26일 병원 재방문 시 보관하고 있던 의료폐기물을 반납했다"고 덧붙였다.

그러면서 "해당 진료는 인후염·후두염·위식도역류 등 진단에 따른 항생제, 소염제, 위장약 중심 치료였다. 수액은 치료를 보조하기 위한 의료 행위 일환이었다. 위 자료를 통해 당시 전현무씨 의료 처치는 의료진 판단 하에 의료기관에서 이뤄진 적법한 진료 행위 연장선이었음을 말씀드린다. 제기된 의혹은 사실과 다르며, 향후 관계 기관 사실 확인 절차가 진행될 경우에도 자료를 성실히 제출하고 적극적으로 협조할 예정이다."

이날 서울 강남경찰서에 따르면, 전현무가 차 안에서 정맥수액(링거)을 투여 받은 행위가 적법한 의료 절차였는지 확인해 달라는 국민신문고 진정이 접수 돼 수사에 착수했다.

최근 온라인 커뮤니티에는 2016년 MBC TV '나 혼자 산다' 방송 한 장면이 퍼졌다. 전현무가 차로 이동 중 링거를 맞는 모습이 포착, 개그우먼 박나래 '주사이모'로 알려진 이모씨와의 연루설이 불거졌다.

이에 SM C&C는 19일 "당시 전현무는 목 상태가 좋지 않아 병원에서 의사 진료와 처방을 받았다. 촬영 일정까지 시간이 충분하지 않아 의사 판단 하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정 일부가 방송에 노출된 것"이라고 했다.

한편 최근 방송인 박나래, 유튜버 입짧은햇님 및 그룹 샤이니의 멤버 키가 모두 '주사 이모' 이 모 씨에게 진료받아 '불법 의료 행위' 의혹으로 활동을 중단했다. '주사 이모' 의혹이 확산하는 가운데 박나래, 키와 함께 '나 혼자 산다'에 출연하는 전현무의 과거 방송 장면이 다시금 주목받았다. 전현무 측은 불법 의료 행위가 아니었다면서, '주사 이모' 의혹과는 선을 그었다.

