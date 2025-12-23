“모든 주민 30만원씩”…의성군, 재난기본소득 지원금 준다

경북 의성군은 모든 군민을 대상으로 재난기본소득 지원금을 지급한다고 23일 밝혔다. 지난 3월 대형 산불 발생으로 인한 심리적 트라우마와 이상기온에 따른 농업 생산성 저하 등으로 어려움을 겪는 지역경제를 회복하기 위해서다.

의성군청 전경.

지원 대상은 2025년 11월30일 기준 의성군에 주민등록 주소를 두고 있는 주민이다. 신청일 현재 의성군에 주소를 두고 있어야 한다. 이날부터 내년 1월30일까지 주소지 읍·면사무소에서 신청할 수 있다.

지급액은 인당 30만원이다. 민생회복 소비쿠폰에 이어 지역 내 소비 촉진을 위해 카드형 의성사랑상품권으로 지급한다. 신청 시 신분증과 의성사랑카드를 지참해야 한다. 결혼이민자는 가족관계등록부와 외국인등록증 등으로 증빙이 가능한 경우 이의신청을 통해 지급받을 수 있다.

지원금 사용처는 연 매출 30억원 이하 사업장 중 마트와 음식점, 전통시장 등 2271개소 의성사랑상품권 가맹점이다. 예외적으로 면 지역 내 하나로마트 일부 지점에서도 사용할 수 있다.

김주수 의성군수는 “재난기본소득 지원금이 침체된 지역경제 회복을 위한 마중물이 되길 바란다”면서 “군민의 생활 안정과 지역경제 회복을 위한 정책적 노력을 이어가겠다”고 말했다.

