직원 관리 어떻게 했길래…이번엔 신한카드서 19만명 개인정보 털렸다

서울시 중구 소재 신한카드 본사 전경. 신한카드 제공

국내 최대 신용카드사인 신한카드에서 약 19만명의 개인정보가 유출된 가운데, 개인정보가 유출된 곳은 신한카드의 한 영업소인 것으로 알려졌다.

신한카드는 23일 “유출 개인정보는 가맹점 대표자님 19만2000여명의 핸드폰 번호이며 일부 가맹점 대표자님의 경우 성명, 생년월일, 성별 정보가 포함돼 있다”며 “개인정보가 유출된 데 대해 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 공지했다.

이어 “상기 정보는 해킹 등 외부 침투가 아닌 신한카드 직원을 통해 유출돼 카드 모집 영업에 활용된 것으로 확인됐다”며 “유출 사실을 인지한 시점에 즉시 추가 유출을 차단하는 조치와 함께 관련 내부 프로세스 점검을 완료했다”고 덧붙였다.

금융업계 등에 따르면, 개인정보가 유출된 곳은 신한카드의 한 영업소인 것으로 드러났다.

신규 가맹점이 등록될 때 확보한 가맹점 대표자들의 휴대전화 번호를 외부로 전달해 카드 모집 영업에 활용하는 과정에서 개인정보가 유출된 것으로 파악됐다.

신한카드는 이번 유출 사실을 개인정보보호위원회에 신고했다고 밝혔다.

현재까지 진행된 조사에 따르면 주민등록번호 등을 포함한 개인정보와 카드번호, 계좌번호 등 신용정보는 유출되지 않은 것으로 확인됐다.

유출된 정보는 휴대전화 번호 18만1585건, 휴대전화 번호와 성명 8120건, 휴대전화 번호·성명·생년·성별 2310건, 휴대전화 번호·성명·생년월일 73건 등 총 19만2088건이다.

신한카드는 “금번 개인정보 유출로 고객님께 큰 걱정과 불편을 끼쳐드린 점에 대해 신한카드 임직원 모두가 무거운 책임을 통감하고 있다”며 “개인정보 보호에 만전을 기하기 위해 유출 원인과 경위를 철저히 규명하여 관련 직원들을 엄중히 문책하고 내·외부 보안 체계를 근본적으로 재점검·강화하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

