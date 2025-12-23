연예계 '볼드모트' 된 주사이모… 홍진영도 칼차단 했다

가수 홍진영이 불법 의료 행위 의혹을 받고 있는 이른바 ‘주사이모’ 이 씨와의 친분설에 선을 그었다.
앞서, 22일 유튜브 채널 ‘가로세로연구소’는 홍진영과 이 씨가 함께 찍은 사진을 공개하며 두 사람의 친분과 홍진영이 이번 의혹에 관련되었을 수 있다는 의혹을 제기했으나, 홍진영 측은 이에 대해 강하게 부정했다.
23일 홍진영의 소속사 아이엠에이치엔터테인먼트 역시 22일 유튜브 채널을 통해 공개된 해당 사진에 대한 공식 입장을 밝혔다.
소속사는 “해당 사진은 홍진영이 ‘사랑의 배터리’ 이후 ‘부기맨’ 활동 당시 촬영된 것으로 파악하고 있다”라면서 “시점을 따져 보면 약 12년 전 한 병원에서 찍힌 사진으로 추정된다”고 말했다.
이어 “사진을 확인한 홍진영 본인 역시 촬영 시점이 너무 오래됐고, 함께 사진을 찍은 이 씨에 대해서도 전혀 기억이 나지 않는다고 밝혔다”고 전했다.
소속사는 “홍진영은 그동안 가수 활동을 해 오며 여러 경로를 통해 다양한 상품, 브랜드, 병원 협찬 인증샷 요청으로 여러 차례 사진을 촬영했다. 해당 병원을 방문 촬영한 것은 너무 오래돼 기억할 수 없다”고 설명했다.
그러면서 “이 씨와 홍진영은 사회관계망서비스(SNS)에서 팔로우 관계도 아니며, 개인적인 친분도 없다”라고 못 박았다.
한편, 최근 연예계에서는 방송인 박나래를 시작으로 샤이니 키, 입짧은햇님 등이 불법 의료 행위를 했다는 의혹을 받고 출연 중인 프로그램에서 하차하는 등 방송 활동을 중단했다.
이 씨가 언급되는 것만으로도 사건에 연루되었다는 의혹을 받아, 온라인 커뮤니티에서는 이 씨를 이른바 연예계의 ‘볼드모트’로, 이 씨가 SNS에서 팔로잉한 방송인 명단을 ‘데스노트’로 부르기도 했다.
하지만 단순히 이 씨가 SNS상에서 팔로잉을 하고 있다고 해서 모두 불법 의료 행위를 받은 것은 아니다.
온라인 커뮤니티를 통해 전현무와 강민경을 비롯한 다른 스타들의 이름도 이 씨의 팔로잉 명단에 포함되어 있다는 사실이 알려졌으나, 이들은 모두 이 씨와 무관하며 불법 의료 행위를 받은 바 없다는 입장을 밝혔다.
