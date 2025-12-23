파주·연천 폭설로 교통사고 잇따라…군용차량도 전복

23일 경기 파주시 적성면 일대에 갑자기 내린 폭설로 교통사고가 잇따르고 있다.

경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오후 1시 13분께 파주시 적성면 설마리 감악교차로 인근에서 추돌 사고로 군용 차량이 전복됐다. 이 사고로 2명이 다친 것으로 조사됐다.

파주 적성면 자장사거리 교통사고 현장 모습. 연합뉴스, 도로교통정보센터 CCTV 제공

이어 오후 2시께에는 연천군 백학면 비룡대교에서 교통사고가 발생해 파주 적성면 방면 도로가 한때 전면 통제됐다고 연천군이 전했다.

앞서 오전 11시 45분께에는 파주시 적성면 자장리의 한 도로에서 승용차와 트럭 등 차량 9대가 잇따라 추돌했다. 이 사고로 2명이 다쳐 병원으로 이송됐다.

경찰은 이날 오전부터 파주 적성면, 연천 백학면 일대에 강설이 이어지면서 도로 결빙 등으로 사고가 산발적으로 발생한 것으로 보고 있다.

이 일대에서는 도로가 미끄럽다는 내용의 수십건의 112·119 신고도 잇따라 접수되고 있다.

경찰은 현장 수습이 마무리되는 대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.

파주시는 재난 문자를 통해 "금일 12시 기준 강설 및 도로 결빙으로 적성면 일대에서 교통사고가 다수 발생하고 있다"며 "서행 운전과 우회를 바란다"고 당부했다.

