남규리, 오랜 팬 결혼식 나타나 깜짝 축가…“내가 울 뻔했어”

그룹 씨야 출신 가수 겸 배우 남규리가 오랜 팬의 결혼식에 깜짝 축가를 선물해 눈길을 끈다.

지난 21일 남규리의 공식 유튜브 채널 ‘남규리의 귤멍’에는 ‘Ep.26 깜짝 몰래카메라 나의 오랜 팬에게’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 남규리가 광주까지 직접 내려가 한 일반인 커플의 결혼식에서 서프라이즈 축가를 부르는 하루가 담겼다.

이번 이벤트는 신랑 측의 사연 제보로 시작됐다. 사전 미팅에서 예비 신랑은 “여자친구가 씨야 노래를 정말 많이 듣고, 그중에서도 남규리씨를 가장 좋아한다”고 전했다. 이에 남규리는 “여자친구가 좋아하는 노래를 직접 불러드리고 싶다”며 축가를 약속했다.

광주로 향한 남규리는 이동 중 차량 안에서 씨야의 ‘결혼할까요’를 연습하는 모습을 공개하며, 오는 23일 발매를 앞둔 신곡 ‘디셈버 드림’의 한 소절을 선보이기도 했다.

결혼식 당일 신랑이 준비한 축하 영상이 상영되던 중 갑작스럽게 소리가 끊기고 화면이 멈춘 듯한 상황이 연출됐다. 사정을 모르는 신부가 당황한 표정을 짓자, 곧바로 남규리가 마이크를 잡고 ‘결혼할까요’를 부르며 모습을 드러냈다.

남규리를 알아본 신부는 놀라움과 감동이 뒤섞인 표정으로 눈물을 글썽였다. 하객들 역시 예상치 못한 등장에 큰 환호를 보냈다. 행사를 마친 뒤 남규리는 “진짜 내가 울 뻔했다. 뭔가 아쉬운데 한 곡 더 했어야 했나”며 당시의 감정을 솔직하게 전했다.

이벤트의 주인공이 된 신부는 “초등학생 때부터 남규리씨를 정말 좋아했다. 17~18년 된 팬”이라며 “이 순간은 평생 잊지 못할 것 같다. 너무 놀라서 이게 현실인지 헷갈릴 정도였다”고 소감을 밝혔다.

한편 남규리는 오는 23일 ‘디셈버 드림’을 발매한다. 또한 2026년 카카오페이지에서 공개 예정인 드라마 ‘인간시장’을 통해 배우로서의 활동도 계속한다.

