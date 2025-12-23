홍진영, '주사이모' 친분설에 "12년 전 병원 협찹 사진…친분 없다"

가수 홍진영 측이 '주사 이모'와의 친분과 관련해 입장을 밝혔다.

23일 홍진영 소속사 아이엠에이치엔터테인먼트는 지난 22일 유튜브 채널을 통해 '주사 이모' 이 모 씨와 홍진영이 함께 촬영한 과거 사진이 공개된 것과 관련해 입장을 냈다.

홍진영의 소속사 아이엠에이치엔터 측은 "해당 사진은 홍진영이 '사랑의 배터리' 이후 '부기맨' 활동 당시에 촬영한 것으로 파악한다"며 "이를 햇수로 따져보면 약 12년 전 한 병원에서 촬영한 것으로 추측된다"고 밝혔다.

이어 "사진을 확인한 홍진영 스스로 촬영 시점이 너무 오래되었고, 함께 촬영한 이 씨에 대한 기억도 전혀 나지 않는 것으로 밝혔다"고 전했다.

그러면서 "홍진영은 그동안 가수 활동을 해 오며 여러 경로를 통해 다양한 상품, 브랜드, 병원에서 협찬 인증사진 요청으로 여러 차례의 사진을 촬영해 주었지만, 해당 병원을 방문 촬영한 것은 너무 오래되어 기억할 수 없음을 전해드린다"고 말했다.

아울러 "또한 이 씨와 홍진영은 SNS상에서 팔로우 관계도 아니었으며 친분 관계도 없기에 이와 관련된 추측성 보도는 자제해 주시길 간곡히 요청드린다"고 강조했다.

최근 방송인 박나래, 유튜버 입짧은햇님 및 그룹 샤이니의 멤버 키가 모두 '주사 이모' 이 모 씨에게 진료받아 '불법 의료 행위' 의혹으로 활동을 중단했다. '주사 이모' 의혹이 확산하는 가운데 박나래, 키와 함께 '나 혼자 산다'에 출연하는 전현무의 과거 방송 장면이 다시금 주목받았다. 전현무 측은 불법 의료 행위가 아니었다면서, '주사 이모' 의혹과는 선을 그었다.

