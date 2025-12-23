23시간 넘게 필리버스터 장동혁 대표… 역대 최장 기록 돌파

국민의힘 장동혁 대표가 23일 역대 최장 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해) 기록을 세웠다. 장 대표는 제1야당 대표로는 헌정 사상 처음으로 필리버스터 연단에 올라 여당의 ‘내란전담재판부 설치법’(내란·외환·반란 범죄 등의 형사 절차에 관한 특례법안)에 대한 반대 발언을 이어갔다.

판사 출신인 장 대표는 전날 내란전담재판부 설치법 수정안이 국회 본회의에 상정된 직후인 오전 11시40분쯤 필리버스터 첫 번째 주자로 나섰다. 밤을 꼬박 새워 반대 의견을 피력한 그는 이날 오전 10시50분 기준 23시간 넘게 발언 중이다. 종전 필리버스터 최장 기록은 같은 당 박수민 의원의 17시간 12분이다.

국민의힘TV 유튜브 캡쳐.

이날 장 대표는 피곤한 기색이 역력했지만 담담한 어조로 무제한 토론을 이어갔다. 그는 이 법안이 “명백히 사법부 독립에 대한 침해이자 위헌 입법”이라며 “이 법에 따라 구성된 특별재판부의 법관에 의해 재판을 받도록 하는 것은 헌법과 법률에 정해진 법관에 의해 공정한 재판을 받도록 규정한 헌법상의 권리를 정면으로 침해하는 것”이라고 비판했다. 그는 법안이 통과되면 이재명 대통령이 재의요구권(거부권)을 행사해야 한다고 요구했다. 장 대표는 토론 도중 ‘한동훈 전 대표 등의 동참이 없었으면 윤석열 전 대통령의 탄핵도, 이재명 대통령 권력 탄생도 그리 쉽지 않았을 것’이라는 내용이 포함된 한 보수 언론의 사설을 읽기도 했다.

국민의힘 의원들은 전날 필리버스터 시작 이후 20명 안팎의 조를 짜서 이날 새벽까지 교대로 본회의장을 지키며 장 대표에게 힘을 보탰다. 송언석 원내대표는 이날 새벽 5시쯤 장 대표가 역대 최장 필리버스터 기록을 돌파하자 소속 의원들에게 메시지를 보내 “현재 본회의장에서 장 대표의 무제한 토론이 종전 기록을 경신해 18시간 넘게 진행되고 있다”고 알렸다. 송 원내대표는 “의원들은 경내에 도착하는 대로 본회의장으로 입장해 더불어민주당의 입법 폭거에 맞서고 있는 장 대표에게 힘을 보태달라”고 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 23일 국회에서 열린 12월 임시국회 본회의에서 12·3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법에 대한 무제한 토론을 이어가는 가운데 정성호 법무부 장관이 본회의장 자리를 지키고 있다. 연합뉴스

민주당 소속 정성호 법무부 장관도 본회의장 국무위원석에서 밤새 자리를 지키며 장 대표의 무제한 토론을 들었다. 정 장관은 필리버스터 시작 후 18시간이 지나 페이스북에 쓴 글에서 “장 대표가혼자 계속 토론하고 있다. 저도 국무위원석에 계속 앉아 있다”며 “대화·타협이 실종된 우리 정치의 현실”이라고 했다.

내란전담재판부 설치법안은 윤석열 전 대통령의 내란죄 사건 등을 전담하는 재판부를 서울중앙지법과 서울고등법원에 각각 2개 이상 설치하고, 전담재판부 구성과 관련한 사항을 모두 대법원 예규로 정할 수 있게 하는 내용을 담았다.

장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제430회국회(임시회) 제2차 본회의에서 '내란전담재판부설치 관련 법안'에 대한 무제한토론(필리버스터)을 하고 있다. 뉴시스

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지