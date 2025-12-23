무면허·음주·절도·공무집행 방해 10대…폭행 사건에도 연루돼

사진=대전경찰청 유튜브 갈무리

무면허·음주 상태로 택시를 훔쳐 달아나다 주차된 차를 들이받고 도주한 10대가 구속됐다.

앞선 22일 대전둔산경찰서는 도로교통법 위반(무면허운전·음주운전 등) 및 절도, 공무집행방해 등 혐의로 A(19)씨를 구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난 10월 24일 새벽 시간 대전 서구 갈마동에서 영업을 끝낸 택시에 무리하게 탑승한 뒤 기사와 실랑이를 벌이다 차를 훔쳐 달아난 혐의를 받는다.

A씨는 훔친 택시로 서구 월평동 한 아파트 단지에 주차된 차를 들이받은 뒤 도망쳤다.

이후 경찰에는 “승객이 택시를 끌고 가버렸다”는 신고와 “택시가 주차된 차와 사고가 났다”는 신고가 함께 접수됐다.

A씨는 출동한 경찰을 발견하자 차를 버리고 편의점으로 도주했다.

그러면서 편의점 계산대에 누워 숨었다. 당시 현장에 있던 폐쇄회로CC(TV)에는 혈흔이 묻은 티셔츠를 입고 누군가에게 연락하는 A씨 모습이 포착됐다.

A씨는 점원이 쫓아내자 거리로 나오게 되면서 경찰에 현행범으로 체포됐다.

경찰 조사 결과 A씨는 과거 음주운전으로 면허가 취소된 상태에서 술을 마신 뒤 이같은 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

그는 또 택시를 훔쳐 달아나기 전 인근에서 다른 사람과 시비가 붙어 폭행 사건에도 연루돼 있던 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨를 상대로 보다 구체적인 조사를 벌인다는 방침이다.

