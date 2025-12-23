中 ‘흑백요리사2’ 또 훔쳐본다…서경덕 “부끄러움도 없나”

중국 일부 누리꾼들이 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’를 불법 시청한 정황이 다시 포착되며 논란이 되고 있다.

‘흑백요리사2’ 포스터. 넷플릭스

서경덕 성신여대 교수는 23일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “중국 최대 리뷰 플랫폼 더우반에 이미 ‘흑백요리사2’ 리뷰 페이지가 개설됐으며, 23일 오전 기준으로 70여건의 리뷰가 올라왔고 별점 평가에도 370여명이 참여했다”고 전했다. 중국에서는 넷플릭스가 공식 서비스되지 않기 때문에 해당 리뷰들은 불법 시청 이후 작성된 것으로 보인다.

이같은 상황은 처음이 아니다. 지난해 시즌1 공개 당시에도 더우반에 별도의 리뷰 페이지가 만들어졌고, 리뷰 약 9500건과 별점 평가 2만3000여건이 등록돼 불법 시청 논란이 불거진 바 있다.

서 교수는 “이제 중국 내에서 불법 시청은 일상이 된 상황이다. 어떤 부끄러움도 느끼지 못한다는 것이 기가 막힐 따름”이라고 말했다. 이어 “지금부터라도 중국 당국이 적극적으로 나서야 할 때”라며 “자국민들의 불법 행위에 대한 집중 단속과 재발 방지 조치를 취해야만 한다”고 강조했다.

중국 최대 리뷰 플랫폼 더우반에 개설된 ‘흑백요리사2’ 리뷰 페이지. 연합뉴스

문제는 단순한 ‘훔쳐보기’에 그치지 않는다는 점이다. 중국 IT 기업 텐센트가 운영하는 OTT 플랫폼 텐센트비디오는 올해 요리 경연 예능 ‘이판펑션(一飯封神)’을 공개했는데, 요리사 100명이 출연해 흑과 백으로 복장을 나누고 무명 요리사가 닉네임으로 참가하는 구조 등에서 ‘흑백요리사’와 유사하다는 지적을 받았다. 무대 구성과 촬영 구도, 연출 방식까지 비슷하다는 평가가 잇따르며 표절 논란으로 번졌다.

당시 넷플릭스는 중국에 해당 프로그램의 판권을 판매한 사실이 없다고 공식적으로 밝힌 바 있다. 이를 두고 서 교수는 “콘텐츠 베끼기의 심각성을 여실히 드러낸 사건”이라고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지