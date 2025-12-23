'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 완치 판정 "크리스마스 선물 받은 기분"

사진=차현승 SNS

백혈병 투병 중이었던 가수 선미의 댄서 출신 배우 차현승이 완치 소식을 전했다.

23일 차현승은 자신의 인스타그램을 통해 "여러분 저 완치됐대요, 2025년 12월 22일 끝나지 않을 것만 같던 투병 생활이 드디어 막을 내렸습니다"라고 완치 소식을 전했다.

차현승은 "처음 증상이 나타났을 때부터 오늘 이 판정을 받기 직전까지 마음속에는 '낫지 않으면 어떡하지' 늘 두려움이 자리하고 있었습니다, 모든 것이 나쁜 쪽으로만 흘러가는 것처럼 느껴졌습니다"라고 말했다.

이어 "그러다 문득 '내가 무슨 짓을 하더라도 이미 아래로 향하고 있는 이 흐름을 완전히 막을 수는 없겠구나, 그렇다면 위로 끌어올리지는 못하더라도 속도만큼은 늦춰보자'라는 생각을 했습니다"라고 당시를 회상했다.

그러면서 "항암 치료를 하며 겪은 고통도 처음엔 그저 힘들고 싫기만 했습니다, 어느 날은 오한도 통증도 없이 유난히 편안하게 쉬고 있었는데 간호사 선생님이 정기 체크를 하시다 '지금 체온이 40도 가까이 된다'며 급하게 해열제를 주셨습니다, 그 순간 '고통이 마냥 나쁜 것만은 아니구나, 이 고통조차도 나를 살게 하는 과정의 일부구나' 깨달았습니다"라며 "그때부터 웃기 시작했고 웃다 보니 두려움도, 힘듦도 조금씩 사그라들더라고요"라고 덧붙였다.

아울러 "언제 끝날지조차 기대하지 않고 있었는데 크리스마스 선물을 받은 기분입니다, 앞으로는 조금 더 저 자신을 돌보며 살아가려 합니다"라며 "지금 이 순간에도 투병 중이신 모든 환우분 반드시 완쾌하실 거라고 믿습니다, 너무 지치고 힘들겠지만 부디 웃음과 희망만은 놓지 않으시길 진심으로 기도하겠습니다, 관심과 응원 주신 모든 분 진심으로 감사합니다"라고 했다.

한편 차현승은 지난 2018년 선미의 워터밤 무대를 통해 탄탄한 피지컬의 댄서로 주목받았으며, 이후 예능과 드라마를 오가며 활동을 이어왔다. 최근에는 웨이브 시리즈 '단죄'에 출연하며 배우로서의 발걸음을 내디뎠다. 그러나 올해 6월 백혈병 진단을 받았고, 이후 9월 직접 투병 소식을 전하며 SNS에 근황을 전해왔다.

