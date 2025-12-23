출근길 전국 영하권 추위… 오후부터 전국에 비

화요일인 23일은 오후부터 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 경기 북부와 강원 내륙·산지에는 눈이 내릴 가능성도 있다.

기상청은 "동해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들다가 오후부터는 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠다"며 "전국이 구름 많다가 오전부터 차차 흐려지겠다"고 예보했다.

기온은 당분간 평년(아침 최저기온 -8~2도, 낮 최고기온 3~10도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

이날 오후부터 24일 새벽 사이 전국 대부분 지역에 비가, 경기 북부와 강원 내륙·산지에는 비 또는 눈이 예보됐다. 일부 경상권은 아침까지, 제주도는 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

이틀간 예상 적설량은 ▲경기 북동부 1㎝ 미만(24일) ▲강원 중·북부 산지 1~5㎝, 강원 중·북부 내륙 1㎝ 안팎 등이다.

같은 기간 예상 강수량은 ▲서울·인천·경기, 서해5도(23일) 5~10㎜ ▲강원 내륙·산지 5~10㎜, 강원 동해안 5㎜ 미만 ▲대전·세종·충남 5~20㎜, 충북 5~10㎜ ▲광주·전남, 전북 5~20㎜ ▲부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도 5~20㎜ ▲제주도 5~20㎜ 등이다.

기온이 낮은 이면도로나 골목길, 교량, 터널 입·출구, 경사로, 그늘진 도로 등에서 빙판길이 나타나는 곳이 있어 교통, 보행자 안전에 유의해야겠다.

해상은 남해상과 제주도 해상에 돌풍과 함께 천둥번개가 치는 곳이 있어 항해나 조업하는 선박은 해상 안전사고에 유의해야겠다.

비가 내리기 전까지는 동해안을 중심으로 대기가 건조해 산불을 포함한 각종 화재 예방에 유의해야 한다.

강원 산지는 바람이 순간풍속 70㎞/h(20m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있어 시설물 관리, 안전사고에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 -6~6도, 낮 최고기온은 3~15도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -1도, 인천 0도, 수원 -1도, 춘천 -4도, 강릉 3도, 청주 -1도, 대전 -2도, 전주 -1도, 광주 0도, 대구 -1도, 부산 8도, 제주 9도다.

낮 최고기온은 서울 6도, 인천 5도, 수원 7도, 춘천 5도, 강릉 12도, 청주 9도, 대전 10도, 전주 12도, 광주 13도, 대구 11도, 부산 15도, 제주 18도다.

미세먼지 농도는 청정한 남동 기류 유입 등으로 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준으로 예상된다.

뉴시스

