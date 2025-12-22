민주 “여야 정치인 예외없이 통일교 특검”

더불어민주당이 보수야권이 요구하던 세계평화통일가정연합(통일교)의 여야 정치권 로비 의혹 특별검사 제도 도입을 전격 수용했다.



민주당 정청래 대표는 22일 최고위원회의에서 ‘통일교 특검’에 대해 “못 받을 것도 없다고 생각한다”고 말했다. 그동안 민주당은 자당 전·현직 의원에 대한 통일교 로비 의혹에 대해 경찰 수사를 더 지켜봐야 한다는 입장 속 특검 도입에 반대해왔다.



김병기 원내대표는 “여야 정치인 누구도 예외 없이 모두 포함해 특검할 것을 제안한다”며 “헌법 위배, 정교유착, 불법자금 의혹 로비와 영향력 행사까지 모두 특검 대상에 포함해 철저히 밝혀보자”고 말했다. 그는 “국민의힘은 민주당이 뭐라도 있어 특검을 회피하는 줄 알고 앞장서서 통일교 특검을 주장하고 있다”며 “민주당의 인내를 회피로 착각한 것 같다”고도 말했다.



대통령실은 ‘통일교 특검’ 도입 논의와 관련해 “전방위적 수사가 이뤄지는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다. 대통령실 관계자는 이날 “특검은 국회에서 논의할 사항으로, 국회의 의사를 존중할 것”이라는 입장을 밝히면서도 “여야는 물론 지위고하를 막론한 철저한 수사가 이뤄져야 한다”고 강조했다.



국민의힘은 신속한 특검법 논의를 촉구했다. 송언석 원내대표는 이날 의원총회에서 “(민주당에서) 특검을 수용한다니 바로 진행했으면 좋겠다”며 “대장동 (항소포기 국정조사) 시즌2가 되면 안 되겠다’는 생각이 든다”고 말했다. 여야 원내대표는 오후 회동을 갖고 통일교 특검법 등에 대해 논의했다.

