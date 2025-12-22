‘지방소멸 위기’ 강화군, 인구 전담부서 뚜렷한 성과 입증

국내 농어촌 지역은 어느 곳이나 인구 감소를 겪고 있다. 수도권이지만 접경지인 인천 강화군도 상황은 마찬가지다. 한국지방행정연구원이 2023년 발표한 ‘지역균형발전을 위한 중장기 방안 연구’ 결과 강화군의 낙후도(1∼5등급)는 2등급으로 매우 열악하게 분류됐다.

이에 강화군은 앞서 조직개편으로 인천시 첫 인구 전담부서 신설 뒤 가시적인 성과를 내며 주목받고 있다. 22일 군에 따르면 올해 2월 여러 부서에 분산됐던 인구정책 추진 체계의 한계를 극복하고자 ‘인구증대담당관’을 신설했다. 중앙정부 차원의 ‘인구전략기획부’ 출범에 발맞춘 선제적 조치라고 군은 설명했다.

지방소멸대응기금 분야에서 수도권 최초로 S등급에 선정된 게 가장 두드러진다. 내년도에 전년 대비 16억원이 증액된 총 88억원의 사업비를 확보했다. 전략 수립부터 기획, 평가 대응의 전 과정을 원스톱으로 관리한 결과라고 봤다.

해당 담당관은 고향사랑기부제를 총괄하며 집중 관리한 결과, 현재 모금액이 지난해 같은 기간과 비교해 69% 이상 많아진 2억원을 초과 달성했다. 이런 성장은 열악한 재정 보완에 더해 자율적으로 정책을 이끌어갈 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

군은 앞으로도 담당관 중심의 ‘인구정책 컨트롤 타워’ 기능을 강화할 방침이다. 여기에 정주·관계·생활 인구 확대를 아우르는 중장기 전략을 검토한다. 박용철 강화군수는 “인구 문제는 단일 사업이나 일회성 정책으로 해결될 수 없는 과제다. 수치와 성과로 군민이 체감하는 결실을 낼 것”이라고 말했다.

