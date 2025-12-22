국토부, 인천공항에 '주차 대행 서비스 개편' 유예·개선 지시

국토교통부는 산하 기관인 인천국제공항공사가 내년 1월부터 시행하기로 계획했던 주차 대행 서비스 개편안의 적용을 내년 2월 이후로 미루고 승객 편의 등을 최우선으로 하는 대안을 적극 검토할 것을 지시했다고 22일 밝혔다.



국토부에 따르면 인천공항공사는 내년 1월 1일부터 주차 대행 운영 방식을 대폭 변경할 계획이었다.

인천공항 제1여객터미널 주차장. 연합뉴스

일반 주차대행 서비스는 차량 인계 장소를 제1여객터미널에서 4㎞ 떨어진 하늘정원 인근 외곽 주차장으로 바꾸고, 1터미널 지상 주차장에서 제공하는 주차 대행 서비스는 '프리미엄 서비스'라는 명목으로 요금을 2만원에서 4만원으로 올린다는 내용이다.



서비스가 비싸지기도 하지만 차량 인계 장소가 셔틀(배차간격 10∼15분)로 10분 걸리는 곳으로 멀어지면서 승객 불편이 가중될 우려가 있다는 비판[https://www.yna.co.kr/view/AKR20251222139000001?section=news]이 나온 바 있다.



이에 국토부는 공항 혼잡이 가중될 우려가 있는 겨울 성수기 승객 혼란 방지를 위해 내년 2월까지 기존 방식(1터미널 지하주차장 인계)으로 주차 대행 서비스를 제공하도록 인천공항공사에 지시했다.



또 승객 비용 부담과 출국 동선을 종합적으로 고려해 승객의 공항 이용 편의를 높일 수 있는 새로운 개편방안을 수립하는 방안을 검토할 것도 함께 지시했다.



국토부는 향후에도 "공항운영자가 이용자의 편익 및 안전 확보를 최우선 가치로 공항시설을 운영할 수 있도록 지도·감독할 계획"이라고 밝혔다.

<연합>

