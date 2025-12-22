CJ온스타일 “모바일 라방 연간 순접속자 8000만 돌파”

CJ온스타일은 올해 모바일 라이브 커머스(라방)의 연간 누적 순접속자(UV)가 8000만명을 돌파했다고 22일 밝혔다. 순접속자는 라방 순수 시청자를 뜻한다.

이는 역대 최대치로, 검색·리뷰 중심 쇼핑에서 벗어나 영상 콘텐츠를 보다가 자연스럽게 구매로 이어지는 ‘발견형 쇼핑’이 하나의 소비 방식으로 자리 잡았음을 보여주는 결과라고 회사 측은 설명했다.

CJ온스타일 2025 모바일 라이브 커머스(MLC) 결산 인포그래픽. CJ온스타일 제공

CJ온스타일이 올해 모바일 라방 주문 데이터를 분석한 결과, 사회관계망서비스(SNS)와 영상 콘텐츠 소비에 익숙한 MZ세대 주문 비중이 51%에 달했다. 이 같은 성과는 CJ온스타일이 올해 본격화한 ‘콘텐츠 IP 유니버스’ 전략의 결과다고 분석했다.

CJ온스타일은 모바일 라방을 중심으로 콘텐츠 IP(지식재산권)를 올해 54개까지 확대하고, 숏폼·인플루언서 커머스를 연결했다. 올해 3분기까지 모바일 라이브 누적 거래액은 전년 대비 약 52.2% 증가했다.

CJ온스타일 라방은 뷰티·패션·리빙·가전 등 고관여 상품 비중이 높아, 콘텐츠의 역할이 구매 결정에 더욱 중요하게 작용한 것으로 나타났다.

실제로 객단가 20만원 이상 주문이 라방 매출의 3분의 1을 차지했다. 충분한 설명과 사용 경험을 전달하는 콘텐츠형 라방이 고가·고관여 상품 구매를 견인한 것으로 분석된다.

또 유인나·기은세·박세리 등 셀럽 IP 라방이 안착하며, 단순 판매를 넘어 콘텐츠를 소비하는 라방 트렌드를 이끌었다고 평가했다.

대형 IP 라방을 중심으로 방송 알림 신청 누적 고객 수는 전년 대비 79% 증가했다.

올해 티빙·인스타그램·유튜브·틱톡 등 외부 채널로 확산한 숏폼 콘텐츠를 통해 CJ온스타일 모바일 앱으로 유입된 고객 수 역시 전년 대비 77% 늘었다. 콘텐츠 라방에 대한 브랜드 선호도 높아진 것으로 나타났다.

올해 라방 운영 브랜드 수는 2023년보다 2배로 늘었고, 라방을 첫 론칭 채널로 선택한 브랜드 수는 전년 대비 30% 증가했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지