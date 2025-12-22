‘변화’ 예고한 장동혁… ‘당게 논란’ 수습이 가늠자되나

강성우파 행보를 보였던 국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 노선 변화를 예고하면서 당 안팎의 이목이 쏠린다. 외연 확장을 위한 당 쇄신 작업이 불가피해진 만큼 결국 한동훈 전 대표 가족 연루 의혹이 제기된 당원 게시판 논란 수습이 장 대표의 시험대가 될 것이란 관측이 나온다.



국민의힘 핵심 관계자는 22일 세계일보와 통화에서 “장 대표가 취임 100일에 별도의 행사를 하지 않았지만, 신년 기자회견을 통해 향후 당 운영 방향과 지방선거 대응 전략 등을 언급하게 될 것”이라며 “당이 하나로 똘똘 뭉쳐서 싸워야 한다는 (장 대표의) 생각에는 변함이 없다”고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽은 송언석 원내대표. 연합

장 대표는 지난 19일 충북도당 당원 교육행사에서 “이기기 위해서 변해야 한다”며 노선 변화의 불가피성을 강조했다. 장 대표는 그간 당내 의원들과 꾸준한 소통을 거쳐 당 쇄신 행보를 준비해온 것으로 알려졌다. 측근들은 장 대표를 둘러싼 계엄 사과와 윤석열 전 대통령과의 거리두기 논란은 조만간 해소될 것으로 보고 있다. 장 대표가 지난해 12·3 비상계엄 당시 직접 계엄 해제 투표에 참여해 찬성표를 던졌고, 지난 10월에는 윤 전 대통령을 면회하며 의리를 지켰던 만큼 노선 변화 결정에 따른 정치적 부담을 느낄 필요가 없다는 이유에서다.



장 대표의 변화 언급에 대한 긍정적인 평가도 이어지고 있다. 양향자 최고위원은 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “장 대표가 발표한 ‘국민의힘 변화 선언’이 대한민국에 큰 울림을 줘 감사하고 환영한다”고 밝혔다. 국민의힘 소속 오세훈 서울시장도 기자들과 만나 “장 대표가 처음으로 말하기 시작한 만큼 지금부터 변화가 이뤄질 것이라고 보고 있다”며 “해가 바뀌면 조금 더 본격적인 중도 확장 모습이 나타나지 않을까 기대한다”고 말했다. 당 재선 모임 ‘대안과 책임’ 소속의 한 의원도 “장 대표의 최근 메시지가 과거와는 분명히 달라졌고, 국민 눈높이에 맞춰 앞으로 행동도 달라질 것으로 기대하고 있다”고 말했다.



다만 당내 갈등을 촉발하고 있는 한 전 대표의 당게 사건은 여전히 걸림돌이다. 장 대표 측 이호선 위원장이 이끄는 당무감사위는 조만간 회의를 열어 당게 사건 징계 안건을 논의할 것으로 알려졌다. 장 대표는 지난 17일 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원에 대한 당무감사위의 중징계 권고에 대해 “내부의 적 한 명이 더 무섭다”며 이 위원장에 힘을 실어줬다.



당무감사위가 친한계 인사에 이어 한 전 대표를 직접 겨냥한 징계안을 내놓을 경우 당 내홍이 커지며 장 대표의 쇄신 동력도 떨어질 수 있다는 우려가 나온다. 유정복 인천시장은 이날 CBS 라디오에 출연해 당게 논란과 관련해 “전쟁을 앞두고 내분이 오는 상황은 좋지 않다”며 “지도부는 더 이상 이 문제를 거론하지 말고 자중할 필요가 있다”고 지적했다. 여상원 전 윤리위원장도 라디오 인터뷰에서 “징계를 심하게 해서 한 전 대표 지지층이 갈라져 나가면 그렇지 않아도 힘든 선거를 더 힘들게 치를 것”이라고 염려했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지