국세청, 쿠팡 특별 세무조사…‘기업 저승사자’ 조사4국 투입

국세청이 역대 최악의 개인정보 유출 사태를 일으키고도 소극적 태도로 일관하고 있는 쿠팡에 대해 특별 세무조사에 착수했다. 국외 거래를 담당하는 조직까지 투입된 만큼 미국 본사와의 거래 역시 집중 조사 대상에 오른 것으로 보인다. 더불어민주당은 개인정보 유출 사건과 노동자 산업 재해, 퇴직금 미지급 논란 등 여러 의혹의 당사자인 쿠팡에 대한 관련 상임위 연석청문회를 올해 안에 열기로 했다.

22일 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국과 국제거래조사국은 이날 서울 송파구 쿠팡 한국 본사와 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)에 조사요원 150여명을 보내 세무조사에 필요한 회계 자료 등을 확보했다. 쿠팡풀필먼트서비스는 쿠팡 본사의 100% 자회사로 쿠팡 물류센터 운영을 총괄한다. 서울청 조사4국은 정기조사 외에 기업의 비자금 조성과 탈세 의혹 등 비정기(특별) 세무조사를 담당하는 곳으로 ‘기업 저승사자’로 불린다.

서울 송파구 쿠팡 본사 모습. 뉴시스

이번 조사 대상은 표면적으로는 쿠팡의 물류 자회사를 겨냥하고 있지만, 사실상 쿠팡의 거래 전반이 조사 대상인 것으로 알려졌다. 국세청은 특히 해외 거래를 담당하는 국제거래조사국까지 투입, 쿠팡 미국 본사를 비롯한 쿠팡 그룹 차원의 이익 이전 구조를 정밀 조사할 것으로 전해졌다. 쿠팡 본사와 한국 자회사 간 거래 과정에서 부당하게 자금이 해외로 유출됐는지, 세금 탈루 정황이 있는지 여부 등을 중점 확인할 것으로 보인다.

정치권의 압박도 본격화하고 있다. 더불어민주당은 쿠팡의 개인정보 유출 사건, 노동자 산업 재해, 퇴직금 미지급 논란 등에 대한 과학기술정보방송통신위, 정무위, 국토교통위 등 상임위 연석청문회를 오는 30일부터 31일까지 열기로 했다. 민주당 허영 원내정책수석부대표는 “쿠팡 문제가 단순한 개인정보 유출을 넘어 노동과 공정거래 등 다양한 이슈들이 복합적으로 연계됐다”며 “이번 연석청문회 개최 의의가 여기에 있다”고 설명했다. 민주당은 김범석 쿠팡Inc 의장이 청문회에 불출석할 경우에는 추가 고발 조치, 동행명령장 등을 통해 참석을 강제할 수단을 만들겠다고 했다. 국정조사 카드도 검토한다. 국민의힘은 연석청문회 자체에 반대하는 것은 아니라면서도 국정조사 특별위원회부터 우선 구성하자고 역제안했다.

개인정보 유출에 따른 이른바 ‘탈팡’(쿠팡 탈퇴) 움직임이 현실화하고 있다는 분석도 나왔다. 이날 데이터 테크 기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 19일 기준 쿠팡 일간 활성 이용자 수(DAU) 추정치는 1488만2151명으로 집계됐다. 쿠팡 일간 이용자 수가 1400만명대로 떨어진 것은 10월 25일(1490만7800명) 이후 두 달 만에 처음이다. 개인정보 유출 소식이 알려진 후 쿠팡 DAU는 1700만명대까지 오르기도 했지만 피해 사실 확인을 위한 접속이었던 것으로 보인다. 쿠팡 DAU는 지난 1일 1799만명을 기록한 이후 하락세를 보이고 있다.

한편, 민주노총은 이날 성명에서 김범석 의장의 산업재해 은폐 지시 정황을 비판하며 “산재 사고 발생 이후 쿠팡이 보여준 행태는 기업의 사회적 책임을 저버린 소시오패스 경영의 전형”이라고 밝혔다. 민주노총은 개인정보 유출, 기업 지배구조, 퇴직금 미지급 사건 등 분야를 나눠 규탄을 이어갈 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지