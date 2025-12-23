HBM 주도권 ‘결기’… 이재용, 직접 ‘초격차’ 회복 나섰다

이재용 삼성전자 회장이 22일 삼성 반도체 사업의 최전선인 기흥·화성캠퍼스를 잇달아 방문해 임직원을 격려하며 “과감한 혁신과 투자로 본원적 기술 경쟁력을 회복하자”고 당부했다. 삼성이 고대역폭메모리(HBM) 등 초기 인공지능(AI) 반도체 시장에서 경쟁사에 내어준 주도권을 최근 빠르게 되찾고 있다는 점을 대외적으로 강조하는 동시에 직접 ‘반도체 초격차’ 회복을 위한 고삐를 조이겠다는 의지로 풀이된다.

이 회장은 이날 오전 기흥캠퍼스 내 연구개발(R&D) 단지 ‘NRD-K’를 방문해 R&D 시설 현황과 메모리, 파운드리(수탁 반도체 제조), 시스템반도체 등 삼성 반도체 전 분야의 기술 경쟁력을 살폈다.

이재용 삼성전자 회장(가운데)이 22일 삼성전자 기흥캠퍼스 내 첨단 복합 반도체 연구개발(R&D) 센터인 ‘NRD-K’의 클린룸 시설을 살펴보고 있다. 삼성전자 제공

NRD-K는 삼성이 2030년까지 총 20조원을 투자해 10만9000㎡(약 3만3000평)의 초대형 규모로 건설 중인 곳으로, 삼성 미래 반도체 기술 선점의 ‘전초기지’다. 이 회장이 NRD-K에 방문한 것은 2023년 10월 이후 2년2개월 만이다.

이 회장은 오후엔 화성캠퍼스로 가 반도체 사업을 이끄는 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장, 송재혁 DS부문 최고기술경영자(CTO) 등 주요 경영진과 글로벌 첨단 반도체 산업 트렌드와 미래 전략을 논의했다. 또 HBM, 업계 최초 10나노 6세대 D램(D1c), V10(400단대) 낸드 등 반도체 제품 사업화에 기여한 개발·제조·품질 직원들을 만나 현장 의견을 경청했다.

이 회장의 이런 행보는 삼성의 ‘32년 메모리 1위’ 신화가 부활 중임을 강조하려는 발걸음이라는 해석이 나온다. 삼성전자는 HBM에서 실기하며 올해 1분기 SK하이닉스에 33년 만에 글로벌 D램 시장 1위를 내줬다. 하지만 4분기에는 다시 D램 왕좌를 탈환할 것이라는 전망이 나온다.

삼성의 부활 조짐은 최대 약점이었던 HBM에서 나타났다. 삼성은 ‘큰 손’ 엔비디아를 포함한 전 고객을 대상으로 5세대 HBM(HBM3E) 판매를 확대해 3분기 판매량이 전 분기 대비 1.8배 이상 증가했다. 특히 ‘게임체인저’로 불리는 6세대 HBM(HBM4)의 경우 이미 주요 고객에게 샘플을 출하했다. 내부 기술 평가에서 초당 11.7기가비트(Gb)의 속도로 업계 최고 수준 성능을 확보한 것으로 알려지면서 제품 출시 일정과 성능면에서 선도적 위치를 차지했다는 평가가 나온다. 삼성 안팎에선 내년 삼성전자의 HBM 판매량이 올해보다 2.5배 이상 늘어날 것으로 본다.

이재용 삼성전자 회장(오른쪽)이 22일 삼성전자 화성캠퍼스를 방문해 임직원들과 인사를 나누고 있다. 삼성전자 제공

이런 기술적 자신감을 바탕으로 이 회장이 조직 전체에 활력을 불어넣기 위해 기흥·화성 캠퍼스를 찾은 것 아니냐는 해석이 나온다. 올해 이 회장이 자신의 글로벌 네트워크를 활용해 대규모 수주를 따내는 등 직접 삼성의 돌파구를 뚫는 데 주력한 것과 같은 맥락이다. 이 회장은 지난 2월 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO), 손정의 일본 소프트뱅크 회장과 만나 초거대 AI 인프라 프로젝트 ‘더 스타게이트’ 참여를 논의했다. 그 결과 8개월 뒤 삼성전자는 월 90만장 규모의 메모리 반도체를 오픈AI에 공급하는 의향서를 오픈AI와 체결했다. 지난 7월 대법원 판결로 ‘사법 족쇄’를 풀어낸 지 11일 만에는 테슬라의 최신 자율주행 반도체인 AI6를 삼성전자의 미국 텍사스주 테일러 반도체 공장에서 생산하는 최소 165억달러(약 24조4000억원)짜리 계약을 성사시키기도 했다.

