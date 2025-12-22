작년 말 자영업자 연체율 1% 육박…내년 마트·슈퍼 역성장 예상

뉴시스

12·3 비상계엄 등 여파로 소비 심리가 크게 위축됐던 작년 말 개인 사업자(자영업자) 대출 연체율이 1%에 육박했다. 이는 관련 통계가 집계되기 시작한 2017년 말 이후 가장 높은 연체율이다.

이러한 가운데 진입장벽이 쉬워 창업이 몰리는 마트, 슈퍼 등은 역성장이 예상됐다.

22일 국가데이터처가 발표한 ‘2024년 일자리행정통계 개인사업자 부채’ 조사 결과에 따르면 작년 말 자영업자 연체율은 0.98%로 2023년 말(0.65%) 대비 0.33%포인트 늘었다. 연체율 자체와 증가 폭 모두 2017년 이후 가장 컸다.

자영업자 연체율은 코로나가 시작된 2020년 말 0.4%로 높은 수준을 유지하다가 2021년 말(0.31%)과 2022년 말(0.36%) 0.3%대로 줄었다. 그러다 기준 금리가 3.5%까지 오른 2023년 말 들어 0.65%로 불어났고 작년 말엔 1%에 육박했다.

업종별로 보면 작년부터 경기 부진세가 두드러지기 시작한 건설업 분야 자영업자 연체율이 1.93%로 가장 높았다. 이어 사업 지원·임대(1.31%), 농림·어업(1.29%), 예술·스포츠·여가(1.12%), 숙박·음식(1.07%) 등의 순이었다.

특히 작년 말 건설업 분야 자영업자 연체율은 첫 통계가 나온 2017년(0.45%)의 4.3배에 달한다.

내수 부진 영향을 직접적으로 받는 숙박·음식 분야 자영업자 연체율은 2017년 0.24%에서 점차 높아져 2023년 말 0.69%까지 올랐다가 작년 말 들어 처음으로 1%를 넘어섰다.

자영업자 한 명당 평균 대출 규모는 2년 연속 감소세지만 작년까지 이어진 고금리 영향으로 대출을 줄인 자영업자가 줄어든 영향이라는 게 데이터처 설명이다.

이러한 가운데 내년 국내 소매유통시장 성장률이 최근 5년간 가장 낮은 수준에 그칠 것이라는 전망이 나왔다. 고물가, 고환율, 소비심리 위축 등의 영향으로 수익성 악화가 전망된다.

이날 대한상공회의소가 전국 소매유통업체 300개를 대상으로 실시한 ‘2026년 유통산업 전망조사’ 결과에 따르면, 내년 국내 소매유통시장 성장률은 0.6%로 예상됐다.

성장률 부진이 전망되는 이유로는 소비심리 위축(67.9%), 고물가(46.5%), 시장경쟁 심화(34.0%), 가계부채 부담(25.8%) 등이 꼽혔다.

업태별 희비도 갈렸다. 온라인쇼핑은 합리적 소비트렌드 확산, 배송 서비스 강화 등에 힘입어 올해 대비 내년에 3.2% 성장할 것으로 전망됐다.

반면 백화점은 0.7%, 편의점은 0.1% 성장에 그칠 것으로 관측됐다. 반면 전통적인 오프라인 채널인 대형마트(-0.9%), 슈퍼마켓(-0.9%)은 역성장이 예상됐다.

온라인과의 경쟁 심화와 소량 구매 트렌드, 할인 경쟁에 따른 수익성 악화 등이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

업계에서는 내년에도 내수 부진과 소비 심리 위축, 경쟁 심화 등에 따라 어려움이 예상되는 만큼 선제 대응이 중요하다고 입을 모은다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지