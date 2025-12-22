[인사] 성평등가족부 외

성평등가족부 △기획조정실장 최은주
금융감독원 ◆국·실장 전보 △소비자보호감독총괄국장 겸 선임국장 노영후 △소비자피해예방국장 겸 〃 임권순 △소비자소통국장 겸 〃 박현섭 △소비자권익보호국장 정재승 △감독혁신국장 최정환 △인사연수국장 장영심 △금융시장안정국장 박상만 △법무국장 서창대 △국제업무국(금융중심지지원센터) 국장 박정은 △공보실 〃 이석주 △비서실장 윤세영 △디지털금융총괄국장 이석 △은행감독국장 정은정 △은행리스크감독국장 황준하 △은행검사2국장 이지원 △중소금융감독국장 이건필 △중소금융검사1국장 박진호 △중소금융검사2국장 김정훈 △자본시장특별사법경찰국장 서현재 △자본시장감독국장 박시문 △기업공시국장 권영발 △공시심사국장 이동규 △조사1국장 김회영 △공매도특별조사단 실장 신규종 △회계감리1국장 이재훈 △보험사기대응단 실장 오정근 △보험감독국장 이권홍 △보험상품분쟁1국장 최성호 △계리리스크감독국장 주요한 △보험검사2국장 정영락 △보험검사3국장 손인수 △부산울산지원장 위충기 △대전세종충남지원장 이재석 ◆국·실장 직위 부여 △총무국장 김정운 △가상자산감독국장 최강석 △정보화전략국장 안태승 △신용감독국장 이성희 △여신금융감독국장 조영범 △중소금융검사3국장 김익남 △자산운용감독국장 유석호 △금융투자검사2국장 최상두 △금융투자검사3국장 오세천 △연금감독실장 김기복 △회계감리2국장 문정호 △감사인감리국장 최창중 △민생침해대응총괄국장 임정환 △금융사기대응단 국장 이정만 △금융교육국장 문재희 △보험상품분쟁2국장 이상진 △보험검사1국장 곽정민 △감사실 국장 김진석 △감찰실 〃 원희정 △대구경북지원장 이현석 △경남지원장 허승환 △전북지원장 이태기 △강원지원장 김국년 △충북지원장 김도희 △강릉지원장 정현호 △런던사무소장 김석훈 △동경사무소장 김재형
신용회복위원회 ◆지역본부장 △인천·경기북부지역본부장 김창건 △경기남부지역본부장 이병상 △대전·충청지역본부장 최윤화 △광주·전라·제주지역본부장 김용우 △대구·경북지역본부장 윤용호 ◆센터장 △관악 서민금융통합지원센터장 김경숙 △노원 〃 김상현 △원주 〃 이수일 △의정부 〃 김영복 △안양 〃 양진석 △천안 〃 이성호△전주 〃 이지호 △순천 〃 손용찬 △구미 〃 김종철 △창원 〃 권도형 △울산 〃 김도완 △사상 〃 장희재
오리온그룹 ◆부사장 승진 △러시아 법인 대표이사 박종율 △한국 법인 전략경영본부장 담서원 ◆전무 승진 △베트남 법인 대표이사 여성일 △러시아 법인 영업본부장 남대우 △한국 법인 홍보팀장 장혜진 △리가켐바이오 CMC센터장 구자성 △〃 이노베이션센터장 이대연 ◆상무 승진 △한국 법인 인사팀장 허행민 △경영지원팀장 신현창 △영업1팀장 오광수 △중국 법인 생산본부장 가오시엔 △베트남 법인 영업2본부장 김남훈 ◆이사 승진 △리가켐바이오 DS팀장 윤정율 △〃 QM팀장 이정미 △〃 IR/BD팀장 정대영
보령 ◆부사장 승진 △영업부문장 정웅제 △생산품질부문장 박경숙 ◆전무 승진 △BD&마케팅본부장 성백민 △Onco영업본부장 김기덕 ◆상무 승진 △CE본부장 송윤희
삼일제약 ◆승진 △전무이사 용환삼 △상무이사 김영대 △〃 차경열
NH투자증권 ◆이사대우 △투자정보부 손세훈 △전주WM센터 고정택 △심사1부 손홍정 △IT기획부 김근호 △디지털자산관리1센터 우찬명 △부동산인프라기획부 김기태 △파생상품솔루션부 이창휘 △Heavy Industry부 김민규 △NH금융PLUS 광화문금융센터 WM1센터 이혁준 △IB기획부 이호승 △대구금융센터 WM1센터 류희진 △정보보호부 전호승 △스쿼드개발부 맹정호 △구조화파생솔루션부 정호범 △코어뱅킹개발부 박근범 △투자자산관리부 최정호 △판교 Biz Plus 금융센터 서성일 △수원금융센터 WM2센터 홍만기
케이프투자증권 ◆부사장 승진 △경영지원본부장 김대수 ◆전무 승진 △리스크관리본부장 김봉환 ◆상무보 승진 및 선임 △기업금융사업부장 김승원 △투자금융1팀장 정재헌
신한라이프 ◆신규선임 △고객혁신그룹장 박재우 △커뮤니케이션본부장 김성재 △정보보호최고책임자 이성일 ◆전보 △전략기획그룹장 이후경 △DB사업그룹장 안세훈 △경영지원그룹장 임현진 △DX그룹장 이민우 △AX·디지털본부장 신수연
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지