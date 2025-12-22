“매력 있지만 부담스러운 도시”…서울, ‘이것’ 세계 1위 꼽혔다

서울이 전 세계 도시 가운데 ‘체감 물가가 가장 비싼 도시’라는 설문조사 결과가 나왔다. 이는 주거비를 제외하고 외식·음주·문화생활 등 일상적인 사회활동 비용만을 기준으로 한 결과다.

영국 문화·라이프스타일 매체 타임아웃(Time Out)은 최근 전 세계 100개 이상 도시에서 거주하는 1만8000명 이상의 현지 주민을 대상으로 한 설문조사 결과를 공개했다. ▲레스토랑 외식 ▲술·바 이용 ▲밤문화 ▲공연·전시·영화 등 문화·여가 활동의 ‘감당 가능성(affordability)’을 중심으로 도시별 순위를 매겼다.

타임아웃은 “이번 순위는 집값이나 임대료를 반영한 것이 아니다”라며 “도시에서 외식하고 문화를 즐기며 살아가는 데 드는 비용을 현지 주민이 어떻게 체감하는지를 보여주는 조사”라고 설명했다.

픽사베이

조사 결과 서울은 ‘체감 비용이 감당 가능하다’고 답한 비율이 가장 낮아 종합 1위를 기록했다. 서울 시민 가운데 레스토랑 외식이 부담 없다고 응답한 비율은 30%에 그쳤고, 나이트라이프가 감당 가능하다고 답한 비율은 21%에 불과했다. 술 한 잔을 마신 뒤 지갑 부담이 크지 않다고 느낀 응답자 역시 27%에 머물렀다. 상대적으로 부담이 덜하다고 평가된 커피 항목도 ‘감당 가능하다’는 응답은 43% 수준에 그쳤다.

타임아웃은 “서울은 문화와 밤문화가 매우 활발하고 선택지가 많은 도시”라면서도 “그만큼 외식과 음주, 여가 활동에 드는 비용 부담이 크게 체감되는 구조”라고 분석했다. 도시의 매력과 생활비 체감 사이의 간극이 두드러진 사례라는 평가다.

상위권에는 전통적으로 물가가 비싼 북유럽 도시들도 다수 포함됐다. 노르웨이 오슬로는 외식비 부담이 가장 큰 도시로 꼽혔으며, 레스토랑 외식이 저렴하다고 답한 주민 비율은 24%를 밑돌았다. 스웨덴 스톡홀름 역시 음식과 엔터테인먼트 비용에 대한 부담이 큰 도시로 분류됐다. 영국 런던은 13위, 싱가포르는 12위에 올랐다.

체감 물가가 가장 낮은 도시로는 남미 도시들이 상위권에 이름을 올렸다. 콜롬비아의 메데인과 보고타가 1·2위에 올랐으며, 두 도시에서는 응답자의 94%가 “커피 한 잔을 저렴하게 즐길 수 있다”고 답했다. 이어 중국 베이징, 미국 뉴올리언스, 이탈리아 나폴리가 뒤를 이었다.

