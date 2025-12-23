[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 23일 (화요일) 99년생 기회를 만들 수 있는 날이에요

96년생 금전관계가 수월해지는 시기이다. 84년생 계획한 일이 순조롭게 성공한다. 72년생 상대에게 자신을 인식시켜라. 60년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하시요. 48년생 뜬소문에 귀 기울지 말자. 36년생 집안에 우환이 생기고 근심이 있다.

97년생 빛을 발하고 싶은 운이다. 85년생 적극성이 지나치면 화가 된다. 73년생 물품구입과 실물수를 조심하자. 61년생 부부간에 괜한 의심이 나타난다. 49년생 충동적인 구매는 자제하자. 37년생 용기 잃지말고 어깨를 펴길 바란다.

98년생 큰 이익은 기대하기 어렵다. 86년생 하는 일에 차분하게 마음을 가다듬어라. 74년생 방심하면 낭패 당하기 쉬운 운세다. 62년생 도덕지수를 높이도록 하자. 50년생 구름이 걷히고 태양이 솟아오른다. 38년생 돌출행동을 삼가하자.

99년생 기회를 만들수 있는 운세다. 87년생 가장 소중한 일에 사람과 만난다. 75년생 하나만 보고 선뜻 판단하지 마라. 63년생 점포매매는 북동방에서 좋은 소식이 온다. 51년생 자신도 모르게 마음가는 일이 생긴다. 39년생 오래 전 일을 다시 나타난다.

00년생 적당한 선에서 마무리해야 후회 없다. 88년생 거칠 것이 없는 대길한 하루이다. 76년생 친구간에 대립하는 일이 생긴다. 64년생 도약의 계기로 삼는 운세다. 52년생 개선할 부분은 과감하게 정리하자. 40년생 일을 늦추면 책임추궁 당하기 쉽다. 28년생 매매는 매수자가 나온다.

01년생 쉽게 흔들리지 말고 초지일관하라. 89년생 현재 하는 일에 최선을 다하면 길하다. 77년생 주변에 적극적으로 홍보해 보라. 65년생 광고나 선전에 효과있는 운이다. 53년생 손재하기 쉬운 운이다. 41년생 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 좋다. 29년생 믿던 사람 중상모략으로 다툼 수.

02년생 일을 덮어둔다고 해결책 안 된다. 90년생 기회가 다가오고 행운이 가득한 운이다. 78년생 실력을 인정받는 기회가 생긴다. 66년생 진전되기 힘들어 우왕좌왕 한다. 54년생 상가나 건물매매는 서남방으로 추진하세요. 42년생 금전적인 손실이 많아진다. 30년생 심중히 처리하면 늦게풀린다.

03년생 처리가 길어지면 손해 보니 속전속결하라. 91년생 얻는 것보다 잃는 것이 많다. 79년생 노력에 비해 대가가 적다. 67년생 안주하려는 타성 때문에 기회가 적다. 55년생 주변을 잘 살펴라 도움이 온다. 43년생 내부적인 문제에 신경을 써라. 31년생 돈 때문에 손상이 발생한다.

04년생 상대방 생각이 맞는지 짚어 보라. 92년생 하는 일에 좋은 성과가 있겠다. 80년생 원하는 것에 대한 환상을 버리라. 68년생 흐트러진 마음은 바로잡자. 56년생 앞으로 나간다고 다 좋은것 아니다. 44년생 가벼운 언쟁은 가볍게 끝내자. 32년생 타인의 판단을 따르는 것이 좋다.

05년생 목표 가치를 한 단계 높여 놓을 것. 93년생 동남방에서 노력하면 횡재수가 따른다. 81년생 전문분야에 실력이 우선되어야 한다. 69년생 인간관계가 순탄치 않다. 57년생 상가나 건물매매는 남서방으로 추진하세요. 45년생 친지나 친구 때문에 손재수가 있다. 33년생 선구자적인 역할을 하자.

06년생 나와 생각이 다름을 알고 대처하라. 94년생 동료의 일에 자신의 의견을 분명하게 밝혀라. 82년생 장소와 분위기를 무시하지 말자. 70년생 자기 스스로 미래를 설계하자. 58년생 꾸준히 하는 것이 얼마나 힘드는가. 46년생 물 흐름의 방향으로 진출하자 . 34년생 금전 손재수 생겨 고민에 빠진다.

95년생 거래처가 형성되거나 투자운이 따르겠다. 83년생 텅 빈 사람이 있으니 잘 구분하라. 71년생 귀인에 뜻에따라 미래를 설계하자. 59년생 득보다 실이 많으니 조심하자. 47년생 호전되는 시기에 접어들었다. 35년생 고집으로 불화가 발생한다.

백운철학원

