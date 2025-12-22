농협, 우리쌀·우리술 ‘K-라이페스타’ 성료

K-라이스페스타 품평회 출품작 전시존. 농협중앙회 제

농협(회장 강호동)이 쌀 소비촉진 및 가공산업 발전을 위해 마련한 「2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타」가 지난 11월 28일부터 3일간 누적 방문객 22,800여 명을 기록하며 성황리에 종료됐다.

이번 페스타는 품평회 수상업체를 비롯해 우리술 126개, 우리쌀 가공식품 75개, 지역관 12개, K-라이스주막 등 총 250여 개의 부스로 구성됐으며, 관람객들에게 다양한 먹거리와 체험 콘텐츠를 제공했다.

농협은 올해 우리쌀, 우리술에 대한 경험을 관람객에게 선사하기 위해 작년에 비해 참여형 프로그램을 다양하게 기획했다. 전통주 시음 후 재료를 맞춰보는‘K-라이스 데몬 헌터즈’, 나의 미각성향에 맞는 전통주를 추천받는‘우리술 MBTI 체험존’, 우리술로 칵테일을 만들어보는‘냉장고를 부탁해’등 관람객이 우리술을 직접 즐기며 체험할 수 있는 프로그램을 운영했다.

특히, 볍씨 풀장 속에서 황금쌀을 3분 동안 직접 찾는‘황금쌀을 찾아라’부스는 가장 인기 있었던 참여형 이벤트로, 현장예약이 모두 마감될 만큼 지난해에 이어 큰 호응을 얻었다. 이외에도 막걸리 빚기, 도슨트 투어, 주안상 대회 등 다채로운 프로그램으로 관람객들에게 쌀에 대한 재밌는 추억을 남길 수 있도록 했다.

올해 처음 도입한 K-라이스페스타 전용 소비쿠폰도 호평을 받았다. 관람객들이 시음·시식한 제품을 직접 구입하는데 부담을 덜 수 있도록 3천 원 상당의 소비쿠폰 2만 장을 배포하여 페스타에서의 경험을 일상에서도 이어지도록 했다.

페스타에 참여한 한 관람객은“K-라이스페스타를 통해 여러 브랜드의 우리술을 맛보며 나의 취향을 발견할 수 있어 만족스러웠다”며“쌀 하면 밥이 가장 먼저 떠올랐는데, 우리쌀이 이렇게 다채로운 변신을 할 수 있다는 것을 직접 체감할 수 있었다”고 말했다.

K-라이스페스타는 관람객이 즐기는 축제일 뿐만 아니라 참여업체들의 상품홍보와 판로확대의 측면에서도 의미 있는 성과를 거뒀다. 행사 기간 동안 국내외 바이어 50명이 참여한 비즈니스 상담회를 열었으며, 전년대비 88% 증가한 79건의 거래가능 의견을 받았다. 계약 성사 시 연간 매출 규모는 약 39억 원으로 이를 것으로 예상되고 있다.

