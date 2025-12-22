리쥬란코스메틱, 신제품 ‘리쥬란 포어 타이트닝 겔마스크’ 출시

더마 코스메틱 브랜드 ‘리쥬란코스메틱’은 신제품 ‘리쥬란 포어 타이트닝 겔마스크’를 출시했다고 22일 밝혔다.

‘리쥬란 포어 타이트닝 겔마스크’는 리쥬란코스메틱의 핵심 성분인 c-PDRN과 콜라겐을 함유한 겔 타입 마스크팩으로, 피부 탄력 저하로 인해 늘어진 모공과 거칠어진 피부결을 촉촉하고 매끄럽게 정돈하는 데 도움을 준다.

c-PDRN은 파마리서치의 특허 기술 DOT를 적용해 연어 DNA에서 추출한 피부 특화 DNA 성분으로, 모공의 약 670분의 1 크기로 정제돼 높은 피부 침투율을 지닌 것이 특징이다.

해당 제품은 피부에 빈틈없이 밀착되는 하이드로겔 시트를 적용해 유효 성분의 흡수율을 극대화했다고 회사는 밝혔다.

사용 후 약 40분에 걸쳐 시트가 점차 투명해지는 구조로, 유효 성분이 피부에 흡수되는 과정을 시각적으로 확인할 수 있다. 특히 겨울철 건조한 날씨와 강한 난방으로 자극받은 피부를 촉촉하고 매끄럽게 가꿔줘 모공 주변 피부결 관리에 도움을 준다.

신제품 ‘리쥬란 포어 타이트닝 겔마스크’는 22일부터 7일간 진행되는 ‘올리브영 브랜드 위크 플러스 기획전’에서 리쥬란 포어 타이트닝 앰플, 리쥬란 포어 타이트닝 토너 패드와 함께 특별 프로모션가로 만나볼 수 있다.

리쥬란코스메틱 관계자는 “리쥬란 포어 타이트닝 겔마스크는 32g의 고순도 연어 PDRN 에센스에 콜라겐을 더한 겔 타입 시트로 구현해, 일상 속에서도 간편하게 탄력과 모공 관리를 할 수 있도록 개발된 제품”이라며 “꾸준한 홈케어를 통해 피부 컨디션 관리를 원하는 소비자에게 만족스러운 솔루션이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지