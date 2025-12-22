승객 안전 민원으로 운행 중단됐던 ‘부산 산타버스’ 운행 재개

이달 초 승객안전을 위협한다는 민원이 제기되면서 운행이 전면 중단됐던 ‘부산 산타버스’가 운행중단 열흘 만에 다시 운행을 재개했다.
부산시는 22일부터 내년 1월 중순까지 ‘2025~2026년 연말연시 부산 산타버스 이벤트’를 운영한다고 밝혔다.
‘부산 산타버스’는 크리스마스 전후 시민과 관광객들에게 특별한 즐거움을 선사하기 위해 시내버스업체와 승무원들이 수년간 자발적으로 진행해 온 연말연시 이벤트로, 전국적으로 이름이 알려졌다.
시가 운영하는 산타버스는 총 10대로, 운행 노선은 △삼진15번(금곡~충무동) △시민24번(용호동~서면) △용화41번(민락동~충무동) △삼성43번(회동~민주공원) △삼신49번(금정차고지~광안리) △금진128-1번(강서차고지~신라대) △해동141번(송정~당감동) △태진169번(당감동~만덕) △대진187번(반송~장안) △남부508번(영도~민주공원)이다.
시는 올해 산타버스 운영을 위해 기존 재미를 살리는 한편 안전성을 높이는 방식으로 재추진했다. 그동안 산타버스를 운행해 온 승무원과 버스업계 및 전문가들이 함께 도출한 디자인을 적용해 재미와 즐거움을 높이고, 차량 내·외부를 래핑 방식으로 꾸며 안전성을 확보했다.
황현철 시 교통혁신국장은 “연말연시 부산의 대표 명물로 자리 잡은 산타버스에 대한 시민들의 관심과 성원에 감사드린다”며 “시민과 부산을 찾는 방문객들이 즐겁고, 편리하고, 안전한 대중교통을 이용할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
