크러쉬, 로꼬·화사·우즈 등 화려한 게스트로 빛난 ‘특별한 연말 선물’

가수 크러쉬(Crush)가 사흘간 팬들의 사랑을 흠뻑 만끽하며 연말 콘서트를 성공적으로 마쳤다.

크러쉬는 19일부터 21일까지 서울 송파구 잠실실내체육관에서 ‘2025 크러쉬 콘서트 [크러쉬 아워]’를 열고 팬들과 만났다.

이번 콘서트에서 크러쉬는 객석에서 등장해 이목을 집중시켰고, ‘업 올 나이트(UP ALL NITE)’로 공연의 포문을 열며 현장 열기를 뜨겁게 달궜다.

이어 ‘러쉬 아워(Rush Hour)’, ‘오하이오(OHIO)’, ‘이비자(Ibiza)’, ‘노 브레이크(No Break)’까지 강렬한 퍼포먼스의 연속으로 흥을 극대화했다.

이어진 무대에서 크러쉬는 짙은 감성이 묻어나는 세트리스트로 분위기를 전환했다.

‘왓에버 유 두(Whatever You Do)’, ‘소파(SOFA)’, ‘가끔’ 등 팬들의 취향을 저격한 선곡은 물론, 연말 분위기와 어울리는 메들리, 그리고 ‘뷰티풀(Beautiful)’, ‘미안해 미워해 사랑해’ 등 대중의 많은 사랑을 받은 오리지널사운드트랙(OST)까지 짜임새 있는 구성으로 관객들의 마음을 사로잡았다.

화려한 게스트 라인업도 지원 사격에 나서며 크러쉬의 콘서트를 더욱 특별하게 빛냈다.

1일 차 로꼬를 시작으로, 2일 차 화사, 자이언티, 그리고 3일 차엔 우즈와 지코가 무대에 올라 스테이지를 더욱 풍성하게 채웠다.

특히 로꼬와 자이언티, 지코는 크러쉬와 함께 호흡을 맞추며 남다른 시너지를 발휘하기도 했다.

크러쉬는 마지막까지 독보적인 에너지를 발산하며 웰메이드 공연을 완성했다.

앙코르 무대로 ‘얼론(Alone)’, ‘잊어버리지마’를 선보이며 객석을 감동으로 물들였고, 공연 말미 미공개곡 ‘스위치(SWITCH)’를 깜짝 공개해 팬들의 뜨거운 함성을 자아내며 깊은 여운을 선사했다.

콘서트로 연말을 의미 있게 장식한 크러쉬는 소속사 피네이션을 통해 “감사하게도 1년 만에 ‘2025 크러쉬 아워’로 많은 분들께 무대를 보여드릴 수 있어서 너무 영광이었다”며 “언제나 그랬지만 정말 심혈을 기울여 만든 공연이기에 오셨던 분들이 만족하신 무대였으면 하는 마음”이라고 소감을 전했다.

또 “이번 공연의 주제가 ‘별’인데 저의 음악을 들어주는 많은 분들이 저에게는 빛나는 별 같은 존재인 것처럼 여러분도 누군가에게는 한 명의 별이라는 점을 기억해 주시면 감사하겠다”고 팬들에게 당부했다.

