안민석 전 의원, 경기교육감 출마 선언…"교육 바꿀 도구될 것"

안민석 전 더불어민주당 의원은 22일 경기도교육청 수원 광교청사 앞에서 기자회견을 열고 내년 경기도교육감 선거 출마를 선언했다.

경기도교육감 출마 선언하는 안민석 전 의원. 연합뉴스

안 전 의원은 이날 "무상급식, 혁신교육, 학생인권으로 대한민국 교육을 이끌던 희망 등대인 경기교육에 다시 빛을 밝히고자 이 자리에 섰다"며 "인공지능 시대에 동떨어진 암기식 교육과 맞서고 아이들과 교사, 학부모가 행복한 교육을 위해 출마한다"고 밝혔다.



그는 "현재 학생들은 야만적 경쟁의 정글에서 쓰러지고, 교사는 무너진 교권 앞에 홀로 절망하고, 학부모는 천정부지 사교육비에 허리가 휘고 있다"며 "이것을 바꿀 도구가 필요한 데 교사, 교수 출신으로 국회의원 20년 동안 교육 한 길만 걸어온 교육전문가인 제가 그 도구가 되겠다"고 강조했다.



그러면서 경기형 AI 교육으로 미래교육 선도, 교육격차 해소, 안전한 통학을 위한 무상버스 확대, 공모제 교육장·자치형 교장을 통한 교육자치 실현, 교육공동체와 소통 등 12가지 공약을 제시했다.



안 전 의원은 교육학 박사 출신으로 체육 교사와 사회체육학과 교수를 지냈으며 17대 총선부터 오산에서 내리 5선 국회의원에 당선됐다.

