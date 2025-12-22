‘쿠팡 개인정보 유출’ 제주서도 집단 소송 추진

대규모 개인정보 유출 사태가 터진 쿠팡을 상대로 제주지역 피해자들도 집단 소송을 추진한다.

법률사무소 사활은 22일 오전 제주도의회 도민카페에서 기자회견을 열고 “쿠팡 개인정보 유출사건 피해를 본 제주도민을 대상으로 손해배상청구소송을 제기한다”고 밝혔다. 손해배상청구 금액은 원고 1인당 20만원이다.

법률사무소 사활이 22일 오전 제주도의회 도민카페에서 기자회견을 열고 쿠팡 개인정보 유출사건 피해 제주도민의 집단 손해배상청구소송 계획을 설명하고 있다.

사활 측은 “제주도민은 섬이라는 지리적 특성상 쿠팡에 대한 의존도가 높고, 대체재도 마땅치 않다”며 “도민이 정당한 권리를 행사하지 않으면 향후 다른 문제가 생겨도 기업으로부터 제대로 된 보상을 받을 수 없게 된다”고 말했다.

사활 측은 “이번 소송은 ‘탈팡’(쿠팡 탈퇴)이 아닌 ‘건팡’(건강한 쿠팡 만들기)을 위한 것”이라며 “쿠팡이 책임있는 사과와 보상을 바탕으로 글로벌 스탠더드에 맞는 기업으로 거듭나기를 바란다”고 강조했다.

사활 측은 쿠팡 개인정보유출 피해를 본 제주도민을 대상으로 무료 소송을 진행한다.

신청은 내년 1월 3일까지 온라인 링크를 통해 할 수 있으며 선착순 1000명을 모집한다. 현재까지 약 150명이 모집됐다.

1차 소 제기일은 26일로 소송 기간은 최장 3년까지 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지