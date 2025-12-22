BTS 정국 또 스토킹 피해…자택 침입 시도한 日여성 경찰 입건

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국의 자택에 무단 침입을 시도한 일본인 중년 여성이 경찰에 입건됐다.

서울 용산경찰서는 22일 주거침입 미수 혐의로 고소가 접수된 50대 일본인 여성 A씨를 지난 16일 입건해 수사 중이라고 밝혔다. 경찰은 고소인 측 요청에 따라 스토킹처벌법 위반 혐의도 함께 적용했다. 다만 A씨가 현재 국내에 체류하고 있지 않아 피의자 조사는 아직 진행되지 않았다.

경찰에 따르면 A씨는 지난달 12일부터 14일 사이 정국이 거주하는 서울 용산구의 한 단독주택에서 현관문 잠금장치를 여러 차례 누르며 침입을 시도한 혐의를 받고 있다. 관련 신고는 14일 접수됐다.

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국. 방탄소년단 공식 인스타그램 캡처

정국의 자택을 둘러싼 침입 사건은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 8월에는 한국 국적의 40대 여성이 정국의 자택 주차장에 무단으로 들어갔다가 현행범으로 체포돼 주거침입 및 스토킹처벌법 위반 혐의로 검찰에 송치됐다. 또 지난 6월에는 정국의 군 복무 전역 당일 자택 현관 비밀번호를 반복 입력한 30대 중국인 여성이 기소유예 처분을 받은 바 있다.

잇단 침입 시도 이후 정국은 직'BTS 정국 자택 침입 시도' 日여성 입건…스토킹 혐의도 적용접 팬들에게 경고 메시지를 전하기도 했다. 그는 지난 9월 1일 라이브 방송에서 “내가 집에서 CCTV로 다 보고 있었다”며 “경찰 분들이 오시는 소리가 들리니까 지하 주차장에서 문을 열고 허겁지겁 도망치려 하더라”고 당시 상황을 설명했다.

이어 “본인이 나랑 친구라고 하더라. 팬들이 다 가족이고 친구이긴 하지만 안타까웠다”며 “응원해주는 건 정말 고맙지만 그게 뭐냐”고 토로했다. 그러면서 “다 기록되니까 증거 확보돼서 그냥 끌려가는 것”이라며 “경찰서로 가고 싶지 않으면 절대 오지 마시라”고 강경한 입장을 밝혔다.

경찰은 A씨의 신병 확보 여부와 관계없이 관련 자료를 토대로 사실관계를 계속 확인할 방침이다.

