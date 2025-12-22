[포토] 이준호 '완벽한 멋짐'

배우 이준호가 22일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 '캐셔로' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

'캐셔로'는 결혼 자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되며, 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활 밀착형 내돈내힘 히어로물로 오는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.

