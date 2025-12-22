미르 비공개 결혼식인데…김장훈, 신부 얼굴 노출 '시끌'

가수 김장훈이 그룹 '엠블랙' 출신 미르(방철용)의 결혼식 영상을 소셜미디어에 올렸다가, 비연예인 신부의 얼굴이 그대로 공개되면서 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다.

김장훈은 21일 자신의 소셜미디어에 "은아의 동생, 철용이 결혼식에 갔다가 갑자기 현타 옴ㅋㅋ"이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

영상에는 결혼식 현장 모습이 담겼다. 김장훈이 예식장을 배경으로 촬영한 장면과 함께, 미르가 신부와 버진로드를 걷는 장면 등이 지나간다.

다만 신부가 비연예인인데다, 이날 예식이 지인 중심의 비공개로 진행된 것으로 알려지면서 "얼굴 노출은 조심했어야 하는 것 아니냐"는 반응이 나왔다.

반면 "축하하는 마음으로 올린 것 같다" 등 옹호 의견도 나오며 반응이 엇갈렸다.

미르는 21일 경기도 성남의 한 예식장에서 1살 연상의 비연예인과 결혼식을 올린 것으로 전해졌다.

한편 미르는 2009년 그룹 '엠블랙'으로 데뷔해 '와이'(Y) '전쟁이야' '모나리자' 등의 히트곡을 발표했다.

현재 누나인 배우 고은아와 함께 운영하는 유튜브 채널 '방가네'로 팬들과 소통하고 있다.

