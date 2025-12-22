대한항공-아시아나 마일리지 통합안 또 반려…공정위 재검토 요구

인천 영종도 인천국제공항 활주로와 주기장에 대한항공-아시아나항공 여객기가 보이고 있다. 연합뉴스

공정거래위원회가 기업 결합을 앞둔 대한항공과 아시아나항공의 마일리지 통합 방안에 다시 제동을 걸었다.

공정위는 “마일리지를 이용한 보너스 좌석 및 좌석 승급 서비스 공급 관리 방안 등을 보완해 1개월 이내에 다시 보고하라고 대한항공 측에 요구했다”고 22일 밝혔다.

해당 결정은 지난 10일 열린 공정위 전원회의 심의 결과에 따른 것이다.

앞서 대한항공은 지난 6월 마일리지 통합 방안을 마련해 제출했지만 한 차례 반려됐고, 이후 지난 9월 이를 수정해 다시 제출했으나 이번에도 보완 지시를 받았다.

공정위는 마일리지 통합 문제가 전 국민적 관심 사안인 만큼, 국민의 기대와 눈높이에 부합하는 수준으로 방안이 마련돼야 한다는 입장이다.

대한항공은 아시아나항공과 합병하면서 아시아나 마일리지를 소멸시키지 않고 일정 비율로 대한항공 마일리지로 전환하겠다고 밝혔다.

마일리지는 항공권을 구매하거나 제휴된 신용카드를 쓸 때 적립되며, 항공권 구매나 좌석 승급 등에 사용할 수 있다.

공정위는 아시아나 마일리지가 대한항공 마일리지로 전환될 때 약 82% 수준으로 인정되는 반면, 실질적으로 혜택을 볼 수 있는 사용 기회가 불충분하다는 점을 문제 삼은 것으로 알려졌다.

공정위는 통합 방안을 보다 엄밀하고 면밀하게 검토해 궁극적으로 모든 항공 소비자가 납득할 수 있는 방안이 마련될 수 있도록 하겠다는 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지