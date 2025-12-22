“이거다 싶은 순간은 없었지만…” 현빈이 밝힌 손예진과의 사랑

배우 현빈이 아내 손예진과 연인으로 발전하게 된 과정에 대해 밝혔다.

현빈은 지난 21일 유튜브 채널 ‘요정재형’에 출연해 손예진을 만나 결혼에 이르기까지의 이야기를 털어놨다.

유튜브 채널 ‘요정재형’ 캡처

이날 정재형은 두 사람이 함께 출연한 tvN 드라마 ‘사랑의 불시착’을 언급하며 “그때 이미 연애가 시작된 줄 알았다. 진짜 사랑이 아니면 나올 수 없는 연기였다”고 말했다.

그러나 현빈은 이에 대해 “아니다. 작품이 끝나고 나서다”라고 부인했다. 그는 영화 ‘협상’을 함께 촬영했던 당시를 떠올리며 “한날한시에 촬영하긴 했지만 서로 다른 공간에서 연기했다. 밥 먹을 때나 모니터할 때 잠깐 만나는 게 전부였고, 촬영할 때는 거의 같이 있지 않았다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘요정재형’ 캡처

현빈은 “그때 배우로서 아쉬운 지점이 있었다”며 “같은 공간에서 눈을 마주치며 호흡하는 연기와 모니터를 보며 연기하는 건 분명히 다른 부분이 있다. 언젠가 다른 장르에서 제대로 만나보고 싶다는 막연한 생각을 했는데, 그게 ‘사랑의 불시착’이었다”고 말했다.

두 사람이 가까워진 배경에 대해서도 언급했다. 현빈은 “같은 또래이고 일을 시작한 시점도 비슷하다보니 행보나 생각의 결이 닮아 있었다”며 “그래서 이야기가 굉장히 잘 통했다”고 전했다.

“언제 손예진에게 반했느냐”는 질문에는 특정한 계기를 꼽지 않았다. 현빈은 “어떤 포인트가 있었던 건 아니다”며 “작품을 하면서 이야기를 나누고 시간을 보내다 보니 물 스며들듯 시간이 갔다. 쭉 옷 젖듯이 그렇게 된 것 같다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘요정재형’ 캡처

이어 “‘이거야!’라고 떠오르는 순간이 없는 걸 보면 정말 자연스럽게 흘러간 관계였던 것 같다”고 덧붙였다.

현빈과 손예진은 2019년 방송된 드라마 ‘사랑의 불시착’을 통해 연인 관계로 발전했고, 2022년 3월 결혼했다. 같은 해 11월에는 아들을 얻었다.

