‘유방암’ 박미선, 건강식품 공구 논란에 결국 사과 “일상 복귀하려고”

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 화면 캡처

코미디언 박미선이 건강식품 공동구매 글을 올렸다가 비판이 쏟아지자 결국 사과했다.

박미선은 21일 자신의 인스타그램을 통해 "이제 치료가 끝나서 천천히 일상 생활에 복귀해 보려고 시작했는데 불편한 분들이 있었다면 죄송하다"고 말했다.

이어 "다들 걱정해주고 꾸짖어줘서 감사하다. 건강 잘 챙기겠다"고 했다.

그러면서 "하지만 분명히 좋은 거니까 필요한 분들께 도움이 됐으면 좋겠다. 단 환우분들은 담당의와 꼭 상담하고 결정하길 바란다"고 했다.

앞서 박미선은 "아프면서 제일 중요했던 게 잘 먹는 거였다. 근데 좋은 걸 골라 먹는 게 생각보다 쉽지 않더라"며 블루베리즙을 공동구매한다는 글을 올렸다.

다만 일부 팔로워가 "유방암에 베리류가 안 좋다" "의사들이 유방암 환자들에게 베리류를 권하지 않는다"는 글을 지속적으로 올리자 사과했다.

한편 박미선은 올해 초 유방암 진단을 받고 방송 활동을 전면 중단했다. 박미선은 지난달 '유퀴즈 온 더 블록'에 충연해 투병 경험을 얘기하기도 했다.

