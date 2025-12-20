“오렌지→핑크?”…‘아이폰17 프로’ 변색 논란

애플이 지난 9월 출시한 아이폰17 프로·프로맥스 일부 제품에서 변색이 발생하고 있다는 지적이 잇따라 제기되고 있다.

레딧 캡처

20일 업계에 따르면 아이폰17 프로·프로맥스의 '코스믹 오렌지' 색상에서 변색 현상을 경험했다는 이용자들의 불만이 이어지고 있다.

SNS '레딧'에 게시된 사진을 보면 새 제품은 오렌지색을 띠지만, 사용한 지 2주가 지난 뒤 카메라 섬 부분이 로즈골드나 핑크로 변한 사례가 확인된다. 일부 사진에서는 카메라 섬에서 시작된 변색이 점차 기기 전체로 확산하는 모습도 포착됐다.

모든 제품에서 이같은 문제가 발생한 건 아니지만 업계에서는 아이폰17 프로가 라인업 최초로 적용한 알루미늄 소재 바디가 공기 중 산소나 수분과 반응해 산화됐을 가능성을 원인 중 하나로 보고 있다.

애플이 적용해 온 양극산화 밀봉 공정이 일부 생산 라인에서 충분히 이뤄지지 않아 보호 코팅에 문제가 생겼을 수 있다는 분석도 나온다.

애플은 이 같은 품질 논란에 대해 공식 입장은 내놓지 않고 있다.

